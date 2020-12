Veszélyes anyag kerülhetett a zabpehelybe, visszahívta a Nébih

A Levegő Munkacsoport magyarázatot kér a kormánytól, miért oldották fel a nyílt színi avar- és kertihulladék-égetés tilalmát. Az indok a veszélyhelyzet, pedig a füsttel jobban terjed a vírus.

Levélben kért tájékoztatást a miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergelytől a Levegő Munkacsoport arról, mi indokolta a 2021. január 1-jétől országosan elrendelt avar- és kertihulladék-égetési tilalom visszavonását. Lapunk korábbi beszámolója szerint két váratlan, december eleji kormányrendelet a veszélyhelyzet idejére mégsem lépteti hatályba azt az idei jogszabálymódosítást , ami eltörli a 2010 óta érvényes, általános avar- és kertihulladék-égetési tilalom alóli önkormányzati felmentés lehetőségét. E joggal élve a települések eddig többé-kevésbé engedték a nyílt színi tüzelést. Az országgyűlés idén júniusban a környezetvédelmi törvény módosításával törölte el az önkormányzatoknak azt a jogát, hogy helyi rendelettel lehetővé tegyék a zöldhulladék nyílt téri égetését – írja a civil szervezet. Most, a veszélyhelyzet alapján a kormány rendeletben vonta vissza az elmúlt évek talán legfontosabb levegőminőség-védelmi intézkedését. A Levegő Munkacsoport 30 éves tapasztalata – amit a nyári kormányindokolás is megerősít –, hogy a kerti hulladékok eltüzelése felesleges és káros, ami értékes tápanyagokat von el a természettől, miközben rontja a levegőt és egészségügyi kockázatokat okoz. Számításaik szerint egy átlagos avarkupac elégetése önmagában egy kisvárosnyi területet szennyezhet el egészségügyi határérték felett. A kibúvó nélküli, országos tiltásig a hazai önkormányzatok jelentős része nem akadályozta és nem korlátozta jelentősen a tevékenységet. Pedig az avarégetést kiváltó, környezetbarát hulladékkezelési módszerek mindenki számára elérhetők. A Levegő Munkacsoport nem érti, hogy Covid-járvány idején miért szükséges a levegővédelem gyengítése és az országos tilalom ismételt feloldása. Emlékeztetnek több tanulmányra , amelyek szerint a szennyezett levegő hozzájárul a koronavírus terjedéséhez, súlyosbítja a betegség lefolyását és növeli a halálozások számát. A járványhelyzet tehát éppenséggel szigorúbb intézkedéseket igényelne. Javaslatuk szerint például fel lehetne hatalmazni a helyhatóságokat, hogy – lengyel mintára, akár területük egy részén – betiltsák a szilárd tüzelést. Nehezményezik a lignitégetést és kiterjesztenék a szociális tűzifaprogramot is. Kétségtelen: az Orbán-kormány eddig nem fűzött érdemi indoklást az észszerűtlennek és egészségtelennek tűnő lépéshez. Ilyen önkormányzati vagy tömeges lakossági igények sem ismertek.