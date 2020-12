Ki kell vizsgálni az úzvölgyi katonatemetőnél történt erőszakot

Ezt Twitteren jelentette be Charles Michel, az Európai Tanács elnöke.

Megszületett a megállapodás az Európai Unió következő többéves költségvetéséről és a koronavírus utáni helyreállítási alapról a tagállami vezetők csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján – jelentette be a Twitteren Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Michel az MTI összefoglalója szerint közölte, a megállapodás elfogadásával megkezdhető a pénzügyi csomagok végrehajtása és a járvány sújtotta gazdaságok újjáépítése. A mérföldkőnek számító helyreállítási csomag elősegíti a zöld és a digitális átmenetet is – tette hozzá.



A részleteket ismerő diplomáciai források szerint a huszonhét tagország vezetői által elfogadott megállapodás szerint a rendelethez olyan záradékot csatolnak, amely szerint az uniós pénzek felügyeletét szolgáló jogállamisági mechanizmus csak akkor lesz elindítható, ha egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Ez azt jelenti, hogy a mechanizmust nem lehet politikai célokra használni – közölték.

Nem sokkal korábban Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában beszélt arról: a tárgyalások nagy erővel zajlanak, a plenáris ülésen és a háttérben is, és még órákig tartanak is majd. „Nehéz a helyzetet pontosan fölmérni, de a magyar pozíciók erősek, hogy a férfiak is értsék, miről beszélek, egy hatlapos ulti van a kezemben, negyvennel és két ásszal. Ezt meg lehet azért oldani”.