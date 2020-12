Tömegesen tesztelik a középiskolásokat Londonban és környékén

A brit egyészségügy miniszter közölte: a 11-18 éves korosztályban terjed a leggyorsabban a koronavírus-fertőzés, és ez azonnali, célzott intézkedést tesz szükségessé.

Londonban és környékén tömeges koronavírus-szűrésnek vetik alá a középiskolás diákokat – jelentette be csütörtökön Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Hancock a Downing Streeten tartott esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy



a legutóbbi adatok alapján a 11-18 éves korosztályban terjed messze a leggyorsabban a koronavírus-fertőzés, és ez azonnali, célzott intézkedést tesz szükségessé.

A brit közoktatási rendszerben a diákok 11 éves korukban kezdik a középiskolát. Az egészségügyi miniszter ismertetése szerint a középiskolások tömeges koronavírus-szűrési programja



egyelőre London hét legfertőzöttebb kerületére, valamint két szomszédos megyére, Kentre és Essex Londonnal határos térségeire terjed ki.

Az érintett területeken minden középiskolás diákot szűrésnek kell alávetni, akkor is, ha nincsenek koronavírus-fertőzésre utaló tüneteik. Matt Hancock kijelentette, hogy a kormány az iskolákat továbbra is nyitva akarja tartani. A miniszter hangsúlyozta: Londonban és környékén a felnőttek körében stagnál a fertőzés terjedésének üteme, de az eddigi tapasztalatokból tudható, ha a fiatalok körében meredeken megugrik a koronavírus-fertőzések száma, azt a veszélyeztetettebb korosztályokban is a fertőzések számának emelkedése követheti. Hancock elmondta azt is, hogy az újonnan kiszűrt fertőzések számának eddigi csökkenése országos átlagban megállt, egyes országrészekben pedig emelkedni kezdett a tesztekkel azonosított új koronavírus-fertőzések száma. Ezek közé tartoznak London, Kent és Essex azon területei, ahol a középiskolások tömeges szűrését a kormány elrendelte. A brit egészségügyi minisztérium csütörtök esti adatai szerint



az elmúlt egy hétben 113 651 új koronavírus-fertőzést mutattak ki szűrővizsgálatokkal az Egyesült Királyság egészében, 12 794-gyel, 12,7 százalékkal többet, mint az egy héttel korábbi azonos időszakban.

Két nap alatt tízezrek kapták meg a vakcinát

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Matt Hancock elmondta: a kedden kezdődött országos oltási kampány immár 73 kórházban folyik, és két nap alatt több tízezren kapták meg a koronavírus-vakcinát. Az egészségügyi miniszter közölte, hogy



a jövő héttől a körzeti orvosi rendelőkben, karácsonyig az idősotthonokban is elkezdődik az oltások beadása.

Hozzátette: ahogy egyre több vakcina válik hozzáférhetővé, a kormány nagyobb létesítményekben, köztük stadionokban és konferenciacsarnokokban is oltási központokat hoz létre, és a legtöbben ezeken a helyeken kapják majd meg a koronavírus-oltást. Az Egyesült Királyságban jelenleg a Pfizer és a BioNTech vállalatok közösen kidolgozott vakcinájával folyik az oltási kampány. Ebből az oltóanyagból, amelynek forgalmazását a brit gyógyszerfelügyelet (MHRA) a múlt héten engedélyezte, a brit kormány eddig 40 millió dózist rendelt, és az egészségügyi minisztérium várakozása szerint a vakcinával már decemberben több millió embert be lehet oltani. Az MHRA elkezdte az AstraZeneca gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű vakcinájának engedélyezési eljárását is, és a brit kormány reményei szerint karácsony előtt ez az oltóanyag szintén forgalomba kerül.