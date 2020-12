Petíció indult azért, hogy az otthonukban gyógyuló Covid-betegek ingyen megkapják a szükséges gyógyszereket

Reggel 6 óra óta áll a bál az üzem kapujánál, egyelőre nem tudni mi történhetett.

Több tucatnyi szakszervezeti küldött toporog reggel 6 óra óta a dunaújvárosi a Dunaferr kapujában, mert nem engedik be őket a vasműbe. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökétől megtudtuk: a szövetségi tanács előre bejelentett ülésére érkeztek a Vasas helyi tisztségviselői (a cég több kft-ből áll, ezek mindegyikében van a Vasasnak alapszervezete, vezetőik alkotják a szövetségi tanácsot: ők üléseztek volna ma). Hogy pontosan mi lehet a háttérben, arról egyelőre László Zoltán is csak tájékozódik. Mint fogalmazott: a munkáltató valószínűleg megorrolt a szakszervezetre, mert nem hagyjáka cégnél folyamatosan elkövetett törvénytelenségeket. Emlékeztetett: a cégvezetés augusztusban felmondta a fontos munkavállalói jogokat rögzítő kollektív szerződést, ám a szakszervezet szerint ez nem volt jogszerű, ezért a bírósághoz fordult. Azt sem hagyták szó nélkül, hogy a cég immár harmadik hónapja nem utalja időben a teljes fizetést: a hónap elején csak 200 ezer forintot fizetnek ki, majd a hónap második felében a maradékot. Így lesz ez decemberben is, a második részlet csak a két ünnep között érkezik meg. A viszony meglehetősen rossz, de hogy most pontosan miért nem engedik be a szakszervezeti vezetőket, akik egyébként mind a Dunaferrnél dolgoznak, egyelőre nem tudni – fogalmazott László Zoltán. Elmondta azt is: a céges flottához tartozó szakszervezetis telefonok is elnémultak. Az is elképzelhető ugyanakkor, hogy a különböző tulajdonosi körök közötti vitáról van szó, mert a Vasas információi szerint igazgatósági tagokat sem engedtek ma be. A duol.hu azt írta : nem engedték be munkakezdéskor a kapun a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökét, Molnár Lászlót és a szakszervezet két alelnökét, Hegedűs Lászlót és Győri Gábort, valamint Eszenyi Andrást sem a gyár területére. Ők hárman a ISD Dunaferr Zrt. munkavállalói delegáltjaként, a cég felügyelőbizottsága választott tisztségviselői is egyben. A munkavállalók őket delegálták a Dunaferr felügyelő bizottságába, ám szeptember 30. óta nincs „igazgatósága, illetve felügyelő bizottsága” a cégnek. November végén a cégszerű működés törvényes visszaállítására szólította fel a Dunaferr vezetését a területileg illetékes cégbíróság. Miközben súlyos anyagi és termelési gondokkal küzd a dunai vasmű, és részletekben ad csak fizetést a dolgozóinak, úgy tűnik, a cég fantomvezetőség kezében van, és kiszorították a valódi vezetésre jogosult igazgatótanácsi tagokat - írta a 24.hu . A Dunaferr dolgozóinak mostanában rendszeresen küld levelet Tankhlievich Evgeny, aláírása szerint legfőbb, általános vezérigazgató-helyettes. A szakszervezet szerint azonban ezzel a poszttal valami nincs rendben, nemrég a bíróságtól kérték, állapítsa meg: cégvezető volt-e még akkor, amikor a kollektív szerződést felmondta. Most az ISD Dunaferr Zrt. igazgatóságának tagja, Tatyana Taruta is azt állítja, hogy Tankhilevich nem jogosult a cég vezetésére, semmilyen formában. A 24.hu mai cikke szerint a felszínen a tulajdonosi érdekcsoportok közti torzsalkodás vehető ki. Mind az igazgatóság, mind a felügyelőbizottság tagjainak száma a törvényben, illetve az alapszabályban meghatározott szám alá csökkent, ezért a könyvvizsgáló bejelentésére a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága törvényességi felügyeleti eljárást indított, és felszólította a társaságot, hogy 30 napon belül szüntesse meg a törvénysértő állapotot. A végzésében kilátásba helyezte, hogy ha a társaság nem tesz eleget törvényi kötelezettségének, a céget kényszertörléssel meg is szüntethetik. A szankciók elkerülésére „az egyedül is döntésképes és határozathozatalra jogosult igazgatósági tag” a veszélyhelyzetben irányadó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően december 3-ával gondoskodott az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról – áll a két testület közös közleményében. Nem nevezik meg, ki intézkedett, de feltehetően Tatyana Taruta. Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs szolgálatának adatai alapján van nyoma az intézkedésnek. Az igazgatóságban Nataliya Bashynska, Julia Morozova, Maksym Zavhorodniy, a felügyelőbizottságban Ekateryna Taruta, Iryna Pechena, Jurij Jacenyuk, Tatyana Liszovszkaja, Oleg Sheludko, valamint Miller Gabriella, Hegedüs László, Eszenyi András és az Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, Győri Gábor neve vár bejegyzésre. A portálhoz eljuttatott közlemény szerint a két testület megkezdte a munkáját, ám ezt akadályozza, hogy a magát a „Dunaferr vezetésének” nevező egyes vezető munkavállalókból álló csoport (ez Tankhlievich Evgeny, volt cégvezető csapata) nem hajlandó együttműködni. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai nem férnek hozzá a társaság működésére, pénzügyi és gazdasági tevékenységére vonatkozó adatokhoz, információkhoz, így nem ismerik a cég valós gazdasági és pénzügyi helyzetét, a rendelkezésre álló forrásokat és kötelezettségek állományát sem.