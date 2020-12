Nem engedik be a szakszervezeti vezetőket a Dunaferr gyárába

Reggel 6 óra óta áll a bál az üzem kapujánál, egyelőre nem tudni mi történhetett.

szó nélkül

Több tucatnyi szakszervezeti küldött toporog reggel 6 óra óta a dunaújvárosi a Dunaferr kapujában, mert nem engedik be őket a vasműbe. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnökétől megtudtuk: a szövetségi tanács előre bejelentett ülésére érkeztek a Vasas helyi tisztségviselői (a cég több kft-ből áll, ezek mindegyikében van a Vasasnak alapszervezete, vezetőik alkotják a szövetségi tanácsot: ők üléseztek volna ma). Hogy pontosan mi lehet a háttérben, arról egyelőre László Zoltán is csak tájékozódik. Mint fogalmazott: a munkáltató valószínűleg megorrolt a szakszervezetre, mert nem hagyjáka cégnél folyamatosan elkövetett törvénytelenségeket. Emlékeztetett: a cégvezetés augusztusban felmondta a fontos munkavállalói jogokat rögzítő kollektív szerződést, ám a szakszervezet szerint ez nem volt jogszerű, ezért a bírósághoz fordult. Azt sem hagyták szó nélkül, hogy a cég immár harmadik hónapja nem utalja időben a teljes fizetést: a hónap elején csak 200 ezer forintot fizetnek ki, majd a hónap második felében a maradékot. Így lesz ez decemberben is, a második részlet csak a két ünnep között érkezik meg. A viszony meglehetősen rossz, de hogy most pontosan miért nem engedik be a szakszervezeti vezetőket, akik egyébként mind a Dunaferrnél dolgoznak, egyelőre nem tudni – fogalmazott László Zoltán. Elmondta azt is: a céges flottához tartozó szakszervezetis telefonok is elnémultak. Az is elképzelhető ugyanakkor, hogy a különböző tulajdonosi körök közötti vitáról van szó, mert a Vasas információi szerint igazgatósági tagokat sem engedtek ma be. A duol.hu azt írta : nem engedték be munkakezdéskor a kapun a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökét, Molnár Lászlót és a szakszervezet két alelnökét, Hegedűs Lászlót és Győri Gábort, valamint Eszenyi Andrást sem a gyár területére. Ők hárman a ISD Dunaferr Zrt. munkavállalói delegáltjaként, a cég felügyelőbizottsága választott tisztségviselői is egyben. A munkavállalók őket delegálták a Dunaferr felügyelő bizottságába, ám szeptember 30. óta nincs „igazgatósága, illetve felügyelő bizottsága” a cégnek. November végén a cégszerű működés törvényes visszaállítására szólította fel a Dunaferr vezetését a területileg illetékes cégbíróság.