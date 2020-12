Egytonnás légibombát találtak Csepelen

Három hét után visszalép a kormány: holnaptól megszűnik az idősáv.

Szombattól felfüggeszti a kormány az idősek vásárlási idősávját, minden korosztály szabadon mehet bármilyen üzletbe a nyitvatartási időben. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye azonban arra nem tér ki, hogy helyette bevezetnék az üzletben tartózkodók létszámának korlátozását, bár pénteken napközben több kormányzati forrás is azt hangsúlyozta, utóbbiról tart az egyeztetés a kereskedelmi szövetségekkel.



– A vásárlási idősáv arra volt jó, hogy a kormány úgy tehessen, mintha foglalkozna az idősek gondjaival, és elterelhesse a figyelmet a valódi bajokról, az intézetekben élők kiszolgáltatottságáról, a magányosan elhunytak tömegéről

– így értékelte lapunknak a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület vezetője a híreket, hogy a kereskedelmi szervezetek nyomására a kormány két hét után felfüggeszti az időkorlátot és helyette esetleg az üzlet méretéhez igazodó létszámkorlátot vezetne be a vásárlásoknál. Karácsony Mihály szerint eddig is ez lett volna a megoldás az üzletek zsúfoltsága ellen, máshol, például Franciaországban vagy Olaszországban jó ideje alkalmazzák ezt a korlátot. A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsát (NYUSZET) vezető soros elnök pedig úgy fogalmazott: ők nem kérték, nem tartották szükségesnek az idősáv bevezetését, de nem is ártott sokat az időseknek. Juhász László azt is hozzátette azonban kérdéseinkre, hogy épp ideje a feloldásának, mert a fiatalok karácsony előtti vásárlási korlátozása most kezd valóban feszültségeket okozni. Mindkét nyugdíjas-szervezeti vezető hozzátette, az idős emberek el tudják dönteni, mikor a legkevésbé veszélyes számukra a vásárlás, ahogy abban is egyetértenek, hogy befejezhetné a kormány az Idősek Tanácsának felhasználását az elhamarkodott és felesleges lépéseinek indoklására, a közvélemény félrevezetésére. A 12 tagú testület elnöke ugyanis Orbán Viktor, alelnöke pedig Novák Katalin családügyi miniszter, így tehát hiteltelen a Tanácsra kenni, hogy hol ezt, hol meg azt kérik a kormánytól. A nagylétszámú országos nyugdíjas szervezetek véleményét – ahogy az idősáv bevezetésekor, úgy most sem kérték ki. Ugyanolyan politikai döntés az idősáv bevezetése vagy a kereskedelmi szakma nyomására annak eltörlése, ahogyan a nyugdíjasok helyzetének javítása lenne, de utóbbira nincs rákényszerítve az állam, hiszen az idős korosztály nagyjából fele így is, úgy is a Fideszre szavaz – fogalmazott Karácsony Mihály.