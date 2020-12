A jövő héten tárgyalhatnak Deutsch Tamás kizárásáról a Néppártban

A jelek szerint nem volt elég a politikus bocsánatkérése.

minősítette a Deutsch Tamás kijelentéseit. A magyar képviselő kizárásáról Karas már a jövő héten szavazna – és szintén jövő héten foglalkozhatnak azzal a tavaszi javaslattal, amiben a Fidesz teljes delegációjának kizárását kezdeményezték a felhatalmazási törvény miatt. Az Oe24.at cikke szerint legalábbis „intenzíven” foglalkoznak majd a javaslattal.

Az Oe24.at erről szóló értesüléseit Telex szemlézte . A cikk szerint Deutsch Tamás kizárása mindenképpen terítéke kerül annak ellenére, hogy a fideszes politikus elnézést kért szavai miatt, amikor Mafrend Weber frakcióvezető egyik megjegyzését a Gestapo és az ÁVO érveléséhez hasonlította. A kizárást kezdeményező Othmar Karas szerint a bocsánatkérés nem valódi, és nem is vonta vissza szavait a magyar politikus. Már több mint 40-en támogatják a frakcióból Deutsch kizárását az osztrák képviselő szerint, és „egy csendes többség” is mögöttük van. A kiszivárgott információk szerint Manfred Weber a szerdai frakcióülésen arról beszélt, hogy mindig is megpróbált hídépítő lenni, de „ami sok az sok”. Egyúttal elfogadhatatlannak