Káosz maradt Maradona után

Elhúzódó pereskedésre számíthatnak az argentin futballzseni örökösei. Átláthatatlan, mekkora vagyont és adósságot hagyott hátra, illetve hányan osztoznak a hagyatékán.

Szomorú tény, hogy Diego Maradona, a 60 éves korában elhunyt argentin világbajnok labdarúgó súlyos alkohol- és drogfüggősége miatt elvesztette az irányítást az élete fölött. Ez meglátszott a pénzügyein is. Hiába keresett milliókat ünnepelt sztárként, majd edzőként is, hiába voltak jövedelmező reklámszerződései, nem tudott gazdálkodni a bevételekkel. Szórta a pénzt luxusra, kokainra, nőkre, ékszerekre. Azt beszélik, nemcsak a bal lába volt arany, hanem a szíve is: gyakran adott kölcsön alkalmi cimboráknak, amit persze sohasem kapott vissza. Nem lesz könnyű hivatalos leltárt készíteni november végi halála után, akkora zűrzavart hagyott hátra. Vagyonáról három ellentmondó becslés forog a világsajtóban. Julio Chiappetta argentin sportújságíró, Maradona közeli ismerőse szerint 75–100 millió dollárnyi értékről lehet szó, ami átszámítva 22–30 milliárd forintnak felel meg. Ebbe tartozik öt ingatlan, egy Rolls Royce és egy BMW, gyémántgyűrűk és hasonlók. A legértékesebbje azonban nem efféle hivalkodó tárgy, hanem vagyoni értékű jog. Egy videojátékokat fejlesztő és forgalmazó cég például hatalmas összeget fizet azért, hogy használhassa Maradona nevét és arcmását. A leendő örökösök szép summákat szakíthatnak újabb reklámszerződésekkel. Ám a második becslés jóval szerényebb. A Celebrity Net Worth elnevezésű internetes oldal „pénzügyi elemzésen, piackutatáson és bennfentes forrásokon” alapuló számítása szerint a fent említett vagyonnak csak a töredéke maradt meg, mintegy 500 ezer dollár (150 millió forint). Ez úgy lehetséges, hogy komoly adósságok terhelik az örökséget. Olaszországban például, ahol Maradona a Napoli játékosaként pályafutásának egyik legsikeresebb időszakát töltötte, brutális adótartozást halmozott fel, 2005-ös hírek szerint több mint 37 millió eurót (13 milliárd forint). Az itáliai adóhatóság ezt nyilván megpróbálja majd kamatostul behajtani, és előkerülhetnek más követelések is. Egy másik argentin riporter és régi személyes ismerős, Luis Ventura ennél is tovább megy, amikor azt állítja: Maradona „szegényen halt meg”. Szerinte a féktelen költekezés, a kicsapongó életforma, a 2003-as botrányos válás Claudia Villafañétől, majd a drága elvonókúrák és egyéb gyógykezelések elvittek minden fillért. Idézte a legendás focista szavait, aki a közösségi médiában kereken egy évvel a halála előtt úgy fogalmazott: „Nem hagyok hátra semmit, mindent elajándékozok”. Lehetséges, hogy ezt az ígéretét be is tartotta. Nem tudni tehát, mekkora vagyonon osztozhatnak az örökösök, ahogy az sem világos, hányan vannak (lesznek). Maradona feltehetőleg nem végrendelkezett, vagy ha mégis, az argentin polgári jog értelmében hagyatékának legföljebb harmadáról dönthetett belátása szerint. A többit, az úgynevezett kötelesrészt, a törvény előírásai alapján egyenlő arányban kell elosztani egyenesági leszármazottai között. Itt az újabb bökkenő. Az „isteni Diegónak” nincs hagyományos értelemben vett családja, ám a „szaporodjatok és sokasodjatok” bibliai parancsának becsülettel eleget tett: legkevesebb nyolc gyermeke született különböző anyáktól. Ex-feleségével két közös lánya van: Dalma (33 éves) és Gianinna (31). A többiek házasságon kívüli kapcsolataiból származnak. Közülük hosszas tagadás után végül elismerte sajátjának Diego Juniort (34) és Janát (24), noha előzőleg pereskedett mindkét anyával. Születése pillanatától vállalta viszont a kisebbik fiút, Diego Fernandót (7). Hozzájuk jön még három további, tavaly márciusban váratlanul elismert kubai gyerek, akiket szigetországi lábadozása alatt hozott össze. Rajtuk kívül egyelőre ketten, Magalí Gil (23) és Santiago Lara (19) jelentkeztek be. Ez utóbbi fiatalember ügyvédje máris kezdeményezte az éppen csak eltemetett futballcsillag exhumálását, hogy elvégezhessék az apasági DNS-vizsgálatot. Semmi biztosíték arra, hogy ezzel vége a sornak. Az elhunyt világsztár csapodár természetét ismerve akár még egy újabb focicsapatnyi Maradona-leszármazott is felbukkanhat a közeljövőben, a jussát követelve a csábító örökségből. „Megjósolható, hogy zűrzavaros lesz az örökösödési eljárás. Gyanítom, eltart majd egy ideig, mire sikerül elrendezni a dolgokat”- nyilatkozott a BBC-nek Elias Kier Joffe Buenos Aires-i ügyvéd. A hagyaték leltárba vételének, majd elosztásának sziszifuszi feladata várhatóan az argentin bíróságokra marad, hacsak Isten keze nem tesz igazságot.