Azért néha a fején találják a szöget. Mármint az úgynevezett reels-videók, amelyek ma már szervesen hozzátartoznak a közösségi oldalakhoz.
Az argentin bíróság úgy döntött, minden idők egyik legjobb futballistájának holttestét meg kell őrizni.
Elhúzódó pereskedésre számíthatnak az argentin futballzseni örökösei. Átláthatatlan, mekkora vagyont és adósságot hagyott hátra, illetve hányan osztoznak a hagyatékán.
A világklasszist Maradona csalogathatja vissza a pályára.
Diego Maradona már megint osztja az észt. Az egykori argentin Szuperdagi, 1986 világbajnoka szerint, aki jelenleg a Telesur dél-amerikai tv szakkomentátora, meg kellene követni José Mourinhót Iker Casillas-nak a hollandok elleni gyalázatos teljesítménye miatt.