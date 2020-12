Pártügyintézés: különgéppel szélsőjobbra

Figyelemre méltó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter mostani körútján kizárólag olyan országok populista, nacionalista szervezeteit látogatta meg, amelyekben a Fidesz testvérpártjai erőteljes bírálói Orbán Viktornak és politikájának.

Miközben a Fidesz látszólag azon dolgozik, hogy európai parlamenti képviselői, ha lazább kötelékkel, de mégis csak az Európai Néppárt (EPP) frakciójának a tagjai maradhassanak, Szijjártó Péter sorra keresi fel Nyugat-Európa szélsőjobboldali pártjainak a vezetőit. Figyelemre méltó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter mostani körútján – amelyről elsőként a hvg.hu írt – kizárólag olyan országok populista, nacionalista szervezeteit látogatta meg, amelyekben a Fidesz testvérpártjai erőteljes bírálói Orbán Viktornak és politikájának. A holland, a dán és a finn kereszténydemokraták már többször és több fórumon kezdeményezték a magyar párt kizárását az Európai Néppártból. Elképzelhető, hogy a Fidesz most hazai porondon próbál visszavágni nekik úgy, hogy politikai ellenfeleikkel – a holland, a dán és a finn nacionalistákkal – barátkozik. Szijjártó pénteken már Ausztriában volt, és a szélsőjobboldali Szabadságpárt vezérkarával tárgyalt, amit az EPP-s Sebastian Kurz kancellár biztosan nem díjazott. Ausztria talán azért is kerülhetett be Szijjártó útitervébe, mert Othmar Karas, az Osztrák Néppárt európai parlamenti delegációvezetője volt az, aki aláírásgyűjtésbe kezdett Deutsch Tamás frakcióból való kizárásáért. A hvg.hu felhívta a figyelmet arra, hogy Szijjártó Péter nem más kormányok tisztségviselőivel találkozott, hanem a Fidesz politikai érdekeit képviselte. Ennek azért van jelentősége, mert a lap szerint fotók alapján Szijjártó Péter állami különgépet vett igénybe. Megkerestük a külügyi tárcát, hogy valóban állami géppel utazott-e a miniszter, és ha igen, akkor a Fidesz fizetett-e költségtérítést, de egyelőre nem válaszoltak kérdéseinkre. – Nem jellemző az EU-ban, hogy egy kormánytag kormánygépen, adófizetői pénzből teljesít tisztán pártérdek által vezérelt utazásokat, ilyen csak Magyarországon fordul elő. Bár kétségtelen, hogy a határ a párt-, és kormányzati szerep között nem mindig húzható meg egyértelműen – ezt mondta lapunknak egy jelenleg is aktív diplomata, aki korábban több országban is teljesített már külszolgálatot.