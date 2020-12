Závecz: Elvesztett félmillió szavazót a Fidesz, előnyben a hatpárti ellenzék össztámogatottsága

A Szájer-botrány még nem látszik a számokban.

A Fidesz támogatottsága ismét csökkent egy hajszállal, 31-ről 30 százalékra, a hat együttműködő ellenzéki párt összeadott támogatottsága maradt a múlt havi – 34 százalék.

Többek között ez derült ki a ZRI Závecz Research Intézet pártpreferencia kutatásából. Az összegzésben megállapították, hogy a Fidesz lejtmenetben van, augusztusban a választókorú népesség 36 százaléka támogatta, most 30 százalék. A kormánypárt vesztesége ezen időszak alatt félmillió választó. Megjegyzik, különösen nagy a visszaesés a diplomások körében, ahol 46-ról 27 százalékra csökkent a Fideszt támogatók aránya. Ugyancsak sokat veszített augusztus óta a párt Budapesten és a megyeszékhelyeken: előbbi csoportban 34-ről, utóbbiban 36-ról csökkent 23 százalékra a szavazótábor mérete. A fiatalok, a 30 év alattiak körében is meggyengült a Fidesz pozíciója, itt a korábbi 33 helyett most 22 százalékos a támogatottsága.



Ami az ellenzék támogatottságát illeti: azon a térfélen a Demokratikus Koalíció a legerősebb, a novemberivel azonos, 11 százalékos támogatottsággal. A Jobbik és a Momentum tábora egész évben 6-7 százalékon mozgott, ebben a hónapban előbbinek 7, utóbbinak 6 százaléka van. Az MSZP az idén megszokott 5 százalékról egy kicsivel elmozdult, most 6 százalékos. Az LMP és a Párbeszéd a korábbi hónapokhoz hasonlóan 2 százalékon áll, s most felsorakozott erre a szintre a Kétfarkú Kutyapárt is. A Mi Hazánk ezúttal is 1 százalékot vonz. A pártnélküliek aránya 32 százalék.

A biztos pártválasztók csoportjában a Fidesz 45 százalékos, a második helyen a DK áll, 19 százalékkal. A Momentum és a Jobbik ebben az elkötelezett szavazói körben is szoros versenyben van, 10-10 százalékkal. Az MSZP 7 százalékos az aktív szavazók csoportjában, Kétfarkú Kutyapárt ezúttal 3 százalékot kapna, a Mi Hazánk, az LMP és a Párbeszéd 2-2 százalékot.



Felhívják arra is a figyelmet, hogy a Szájer-ügy kirobbanásának napjaiban vették fel az adatokat, így ennek aligha érzékelhető hatása. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy a politikusokat érintő kellemetlen, botrányos ügyek hetek múltán érik el és esetleg befolyásolják a széles közvéleményt.