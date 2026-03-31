A választási részvételüket biztosra ígérő, pártot választani tudók körében azonban még jelentősebb, 13 százalékpont a legnagyobb ellenzéki párt előnye.
Sikeres volt a közpénzen zajló kormányzati agymosás.
Már a Tisza Párt a legerősebb ellenzéki alakulat.
A 2024. márciusi felmérés szerint 2022 óta nem volt ilyen mélyen Orbán Viktor pártjának a támogatottsága.
Noha közeledik az önkormányzati és az EP-választás, ennek ellenére nem túl aktívak a szavazók.
A politikai mezőben a kormánypárt pozícióját szinte semmi sem veszélyezteti, viszont figyelmeztető lehet, hogy a szélsőjobboldal a falvakban már a második helyre tört.
A cég utolsó felmérése szerint a Fidesz-KDNP 39 százalékon, az Egységben Magyarországért 36 százalékon áll. Sok, nyolc százaléknyi az aktív bizonytalan választó, akiknek egy része csak az utolsó napokban dönthet.
A kormánypártokkal szemben álló ellenzéki pártok közül a Jobbik és a DK tudhatja maga mögött a legtöbb szavazót.
A Szájer-botrány még nem látszik a számokban.
Leginkább a 40-es korosztályban gyengültek a Závecz szerint, de a harmincasok és az ötvenesek körében is átlag feletti a visszaesés mértéke.
Majd megduplázta táborát idén a Demokratikus Koalíció (DK) és a Momentumnak is jó éve volt – derült ki a Závecz Research legfrissebb kutatásából.
Stabilan vezet a Fidesz, erősödnek a kisebb pártok és nő a pártnélküliek száma is. Az ország továbbra is megosztott.
A Fidesznek ezúttal nem változott a támogatottsága, a választókorú népesség 27 százaléka áll mögöttük. A Jobbiknak április és július óta folyamatosan szűkült a tábora, most viszont elmozdult múlt havi mélypontjáról, híveik aránya 11-ről 13 százalékra nőtt.
Május és június között a Fidesz, a Jobbik és az LMP támogatottsága valamelyest csökkent, az MSZP-é változatlan maradt, a Demokratikus Koalícióé emelkedett - a Závecz Research Intézet felmérése szerint.
A februári az első pártpreferencia-felmérése a ZRI Závecz Research Kutatóintézetnek, amelyet a korábban az Ipsosnál 25 éven át dolgozó Závecz Tibor alapított. A tavaly novemberben létrehozott cégnek, amelynek ő az egyedüli tulajdonosa, azonban nem ez az első kutatása. Mint lapunknak elmondta, sikeres volt az indulásuk; november óta több megrendelést is kaptak. Az Ipsos, amelynél korábban véleménykutatási igazgatóként dolgozott, a jövőben piackutató cégként fog működni, ezért döntött az új cég alapítása mellett, amely nemcsak pártpreferencia-, hanem általában társadalmi kutatások végez. Ugyanakkor az Ipsossal nem szakad meg a kapcsolata, továbbra is dolgoznak közösen, a mostani felmérés is az Ipsos adatfelvételével történt és bízik abban, hogy ők is támaszodnak a ZRI-re a társadalmi kutatásokban.