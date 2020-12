Fővárosi busztender: a CR–Facilities Zrt. cáfolja a céggel kapcsolatos valótlan állításokat

Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent, a CR–Facilities Zrt.-vel kapcsolatos valótlan állításokat a cég tulajdonosai közleményben cáfolják.

Közleményükben leszögezték: „Szemben azokkal a kijelentésekkel, melyek a CR – Facilities Zrt.-t „fiktív” cégként állítják be, az igazság az, hogy a Zrt. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, melynek valamennyi közvetlen tulajdonosa Magyarországon szintén jogszerűen működő társaság.” A cég tulajdonosai a fővárosi busz bérbeadási tenderrel kapcsolatban az alábbiakat közölték: „Hat darab busz bérbeadására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárásban nemzetközileg elismert, multinacionális szakmai partner bevonásával pályáztunk. Cégünk a pályázat beadásakor jóhiszeműen és kellő gondossággal járt el, meggyőződésünk szerint mindenben a kiíró által előírt követelményeknek eleget tettünk. Árképzésünk miatt – amely a legalacsonyabb volt – nyertük meg a pályázatot. A bérleti szerződés ideje – szemben a híradásokkal – 12 hónap volt, a teljes bérleti díjbevétel mindössze 85,680.000 forint, amely több mint 7 millió forinttal kedvezőbb a második helyezett ajánlatánál. Leszögezni kívánjuk, hogy az általunk megvásárolt és 90%-ban kifizetett buszok leszállítását nemzetközi eladónk jogellenesen megtagadta, így teljesítésünk ellehetetlenült, melyről késedelem nélkül értesítettük a pályázat kiíróját. Jogkövető magatartásunkat igazolja, hogy a lehetetlenülés bejelentésével egyidejűleg meghiúsulási kötbért is fizettünk. Nemzetközi eladónkkal szemben haladéktalanul megindítjuk a polgári és büntető eljárást is káraink megtérítésére.”