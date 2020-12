Niedermüller Péter feljelentette a Niedermüller.HU Kft.

Az erzsébetvárosi ügy hátterében egy a korábbi, fideszes városvezetés idején megbízott cégnek – igazolt munka nélkül – kifizetett 43 millió forint áll.

Meglehetősen furcsa esetet ismertetett szombati online sajtótájékoztatóján Erzsébetváros DK-s polgármestere, Niedermüller Péter, akinek – mint kiderült – nem csak a nevével élhetett vissza egy a korábbi fideszes időszakban megbízott cég. A fővárosi VII. kerület jelenlegi vezetőinek eddigi adatai szerint ugyanis – az előző városvezetéstől kapott – 43 millió forintnyi – közpénzzel sem tudnak elszámolni. A polgármester elmondta: a helyi lakosságnak különféle kedvezményeket biztosító úgynevezett Erzsébetváros-kártyák kétéves üzemeltetésére tavaly augusztusban – két hónappal az önkormányzati választás előtt – kötöttek szerződést az akkori nevén a Magyar Kedvezményhálózat Fejlesztő és Jogkezelő Kft.-vel. A cég pedig két évre előre meg is kapta a szerződés szerint neki járó pénzt. – A tavalyi októberi választás után kérdőre vontuk a céget, mi van a 43 millió forint mögött, milyen kedvezményeket biztosítottak az itt élőknek, de kiderült: lényegében semmit. Ezt követően feljelentést tettünk, és a nyomozás meg is indult – folytatta Niedermüller Péter.



Ekkor következett a csavar:



a cégvezető ugyanis átnevezte a cégét méghozzá nem is akármilyen névre, hanem egyenesen a polgármesterére. Azaz Niedermüller.HU Kft. lett az „új” társaság. A DK-s politikus szerint talán arra gondolhattak, hogy a lakosság majd azt hiszi: az ő neve alatt „szipkázzák ki” a közpénzeket Erzsébetvárosból.

Ebben az ügyben is feljelentést tettünk, zajlik a nyomozás. Bízom benne, hogy a rendőrség ki fogja deríteni az igazságot, és be fog bizonyosodni, amit mi mindig is mondtunk, hogy az új önkormányzati vezetés alapfeladata az összes, az előző, fideszes városvezetéshez kapcsolódó sötét, korrupciógyanús ügyet maradéktalanul feltárja. A DK információi szerint az ügyben jelentős kárt okozó csalás és hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség.