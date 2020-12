Brutálisan visszaesett a ferihegyi légiforgalom novemberben

A Magyar Szakszervezeti Szövetség a kormány közbelépését várja a jogsértő elbocsátások és a munkaadók arrogáns fellépése miatt.

Elfogadhatatlan a Dunaferr szakszervezeti vezetőinek azonnali hatályú elbocsátása, és a jogtalan intézkedések miatt a Vasas Szakszervezeti Szövetség és az érintettek is bírósághoz fordulnak – jelentette ki a távirati irodának Spieglné Balogh Lívia. A Vasas elnöke kiemelte:



folyamatos kapcsolatban állnak a kollégáikkal, akiknek a munkáltatóval való írásos megállapodás ellenére telefonjaikat és internetelérését a gyár vezetése letiltotta.

Amint azt a Népszava megírta : Evgeny Tankhlievich cégvezető pénteken azonnali hatállyal elbocsátotta a Dunaferr Vasas Szakszervezet négy vezető tisztségviselőjét: Molnár László elnököt, Hegedűs Lászlót és Győri Gábort alelnököket valamint Eszenyi Andrást, a munkavédelmi bizottság elnökét. Aznap reggel a helyi szakszervezeti vezetőket már be sem engedték a gyárba, pedig a cégnél dolgoznak, és a több kft.-ből álló Dunaferr szövetségi tanács előre bejelentett ülésére érkeztek volna. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke lapunknak akkor azt is elmondta: az elbocsátások egy belső, céges üzenetből derült ki, amelyben László Zoltán szerint a cégvezető az elbocsátást azzal indokolta, hogy „ukrán hordák oldalán állnak”. Az érdekvédő emlékeztetett:

a cégvezetés augusztusban felmondta a kollektív szerződést, ami ellen bírósághoz fordultak, de azt is törvénytelennek tartják, hogy a cég harmadik hónapja nem utalja időben a teljes fizetést a dolgozóinak.

Még az orosz nagykövetség előtt is volt szakszervezeti demonstráció Fotó: Huszár Dávid / Népszava

A történtekhez ma Spieglné Balogh Lívia hozzátette, az érintettek az azonnali elbocsátásukról szóló dokumentumokat nem kapták kézhez.



„Arrogáns a munkaadó fellépése. A helyi szakszervezeti vezetők szombat reggel sem léphettek be a gyárba, annak ellenére, hogy erre törvény biztosította joguk van” – tette hozzá.

A Dunaferrnek egyébként szeptember 30-a óta nincs igazgatósága, illetve felügyelő bizottsága. November végén a cégszerű működés törvényes visszaállítására szólította fel a Dunaferr vezetését a területileg illetékes cégbíróság. A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Népszavához eljuttatott közleményéből kiderült: a kabinettől várják a megoldást. Kordás László, a MASZSZ elnöke szerint elvárják a kormánytól, hogy kötelezze a Dunaferr menedzsmentjét is a törvényesség betartására. A cégnél tapasztalt jogsértésekre a szakhatóság, a munkaügyi felügyelet figyelmét is felhívják, egyben a Dunaferrtől kirúgott tisztségviselők azonnali visszavételét is követelik.