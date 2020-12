„Ideje lenne pontot tenni európai ámokfutásának végére” – Orbán visszavágott Sorosnak

A miniszterelnök szerint „a világ legkorruptabb emberének és hálózatának” jó oka van a csalódottságra, mert Európa nem hódolt be.

Az Európai Unió megőrizte egységét és győzött, Soros György pedig vesztett, és itt lenne az ideje, hogy az európaiak végre hazaküldjék őt Amerikába

– írta Orbán Viktor miniszterelnök Európa nem hódolt be című, Soros György írására adott válaszában. Az MTI-hez is eljuttatott dokumentumban a kormányfő úgy fogalmazott: Soros György krokodilkönnyeket hullat, ami ugyan nem adja vissza a spekuláns által kifosztott emberek, családok, vállalkozások millióinak pénzét, de szerény elégtételnek jó. Úgy látja, „a világ legkorruptabb emberének és hálózatának” jó oka van a csalódottságra, mert Európa nem hódolt be, Soros grandiózus tervét az Európai Tanács ülésén megakasztották. A reflektorfény a költségvetési pénzekre, a helyreállítási alapra, a ki, mihez és hogyan férhet hozzá kérdésére irányul – írta a miniszterelnök, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy az unió költségvetésének pénzeit eddig is minden tagállamban szigorú és többszörös európai felügyelet alatt tartották.



„A kutya máshol van elhantolva” – fogalmazott.

Hozzátette, a brüsszeli ülés valódi tétje az volt, ki fogja irányítani Európát a jövőben: a tagállamok polgárai által megválasztott kormányok és a belőlük álló tanács vagy Sorosnak sikerül felépítenie egy új hatalmi struktúrát. Egy hálózatot – folytatta –, amely a liberális, posztnemzeti és posztkeresztény ideákat terjesztő NGO-kból, az eszméiket szállító és felerősítő, nemzetközi fősodratú bal- és jobboldali médiából, az európai parlamenti képviselők jelentős csoportjából, az Európai Bizottságba bejuttatott „Soros-megbízottakból” és az ezeket összekapcsoló, jogállamiságinak nevezett mechanizmusból áll.



„A terv olyan egyszerű, mint amilyen grandiózus”:

egy pénzügyi központ, Soros György központja NGO-k, kutatóintézetek, elemző műhelyek és aktivisták ezreit finanszírozza, akik befolyásolják a mainstream média irányvonalát. Összevásárolja és hálózatba szervezi parlamenti képviselők kritikus mennyiségét, az Európai Bizottság kulcspozícióiba juttatja a neki dolgozó embereket, mint Frans Timmermans és Vera Jourová. Végül elfogadtat egy jogszabályt, amely politikai előfeltételeket – gender, migráció, nyitott társadalom, liberális demokrácia – szab ahhoz, hogy a tagállamok hozzáférjenek az EU-s forrásokhoz – fejtette ki Orbán Viktor. E terv szerint – írta – a nemzeti szuverenitásukhoz, keresztény gyökereikhez és a hagyományos családmodellhez ragaszkodó országokat, mint Lengyelország és Magyarország „erre a jól megfont kötélre kell felakasztani”. A vonakodókat pedig, mint a jobb sorsra érdemes közép-európai országok és a renitenskedő skandinávok, ki kell rendelni a nyilvános autodaféra, hogy megérthessék a liberális érvelés lényegét – tette hozzá. A kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Európa kormányai az utolsó pillanatban felébredtek:



elolvasták azokat a jogállamisági országjelentéseket, amelyeket „Soros György és Frans Timmermans íratott Jourová asszonnyal”, és hirtelen mindenki megértette, hogy az ítélet már a bírósági tárgyalás előtt elkészült, és Magyarország és Lengyelország után mások is sorra kerülnek majd.

Orbán Viktor ezért nyílt ellenszegülésnek tartja az Európai Tanács döntését „Soros György hatalomátvételi kísérletével szemben”. Politikai kérdéseket nem lehet összekötni pénzügyi kérdésekkel, szubjektív kritériumok nem lehetnek pénzügyi döntések alapjai, és

„az unió alapszerződésében rögzített jogi eljárásrend nem cselezhető ki Soros-módra” – írta.

Úgy értékelt: az EU megőrizte egységét és győzött, Soros György pedig vesztett, és itt lenne az ideje, hogy az európaiak végre hazaküldjék Amerikába.

„Nincs magyarázat arra, hogy mi, európaiak miért tűrjük, hogy egy amerikai spekuláns amerikai pénzzel uniós befolyásolási rendszert építsen és vásároljon” – mutatott rá a miniszterelnök.

Jelezte, hogy amíg az európai vezetők ezt az utolsó lépést nem teszik meg, újra és újra hatalomátvételi kísérletekkel kell szembenézni a jövőben is. Megjegyezte: máris itt van az asztalon Soros György műhelyéből a migrációs és a gender akcióterv.

„Ideje lenne pontot tenni Soros György európai ámokfutásának végére” – zárta írását Orbán Viktor.

Soros szerint Orbán az EU-ból való kilépést akarhatta bejelenteni