Meghalt Charley Pride

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.

Andrea Bocelli karácsonyi koncertet ad Believe in Christmas (Higgy a karácsonyban) címmel december 12-én, a pármai Teatro Regio operaházban. A világhírű olasz tenor reményt és optimizmust szeretne ajándékozni az embereknek. „Ezek a legjobb orvosságok a nehéz helyzetekben” – nyilatkozta. A pármai koncerten a most megjelent Believe című lemezéről is elhangoznak dalok, mely albumon többek között Cecilia Bartoli mezzoszopránnal és Allison Krauss énekesnővel énekel duettet.