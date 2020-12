A koronavírus miatt idén visszafogottabb ünnepi szezonra készülnek a kereskedelemben

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint az élelmiszerek és a napi fogyasztási cikkek forgalma az idén is nőtt az előző évihez képest, és decemberben is várható növekedés, de kisebb, mint a korábbi években.

Az élelmiszerek forgalma várhatóan decemberben is nő majd a tavalyihoz képest, de az elmúlt években tapasztalt év végi kiugrás visszafogottabb lesz – mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára az MTI-nek. Vámos György kifejtette: az ünnepi költekezés mértékét mutatja, hogy a novemberihez képest mennyivel ugrik meg a forgalom decemberben.



Tavaly 100 milliárd forint nagyságrendű volt az élelmiszerek forgalmának növekedése az év utolsó hónapjában az előző hónaphoz viszonyítva, az idén a koronavírus-járvány miatt ennek mértéke várhatóan kisebb lesz.

Kiemelte, hogy az élelmiszerek és a napi fogyasztási cikkek forgalma az idén is nőtt az előző évihez képest, és decemberben is várható növekedés, de kisebb, mint a korábbi években. Jelezte ugyanakkor, hogy az átlagon belül földrajzi területektől és üzlettípusoktól függően jelentős eltérések lehetnek. Az Aldi az elmúlt években tapasztalt ünnepi forgalomra számít. A járványügyi intézkedések miatt várhatóan még többen fognak otthon főzni, sütni, ami valószínűleg tovább növeli számos termék forgalmát, erre az áruházlánc tudatosan készül – közölték. Az Aldi tapasztalatai szerint már a koronavírus-járvány első hulláma megváltoztatta a vásárlási szokásokat, a vevők ritkábban mentek az üzletekbe, viszont többet költöttek. Ez a tendencia a második hullámban is tapasztalható, az ünnepektől függetlenül igyekeznek a vásárlók ritkábban, de nagyobb értékben vásárolni. Az áruházlánc a felhalmozó vásárlásokat továbbra is szükségtelennek tartja, mivel minden termékből folyamatos az ellátás. Az Auchan tájékoztatása szerint az előző évekhez hasonlóan az idén is fokozatosan erősödik a forgalom november eleje óta. A hagyományos karácsonyi termékek iránti érdeklődés december elejétől nő, egyes termékek, például a hal iránti keresletben a szenteste előtti három-négy napban számítanak jelentős ugrásra. A vásárlók készülnek az ünnepekre, de előreláthatólag nem olyan mértékben, mint az elmúlt években – jelezte az áruházlánc. Az Auchan több intézkedést hozott a zsúfoltság elkerülése érdekében, online áruházát pedig országossá tette – közölték. A CBA kommunikációs igazgatója az MTI-nek elmondta: megkezdték a vásárlók a felkészülést az ünnepekre, egyelőre a sütés kellékei iránt nőtt meg az igény, de várhatóan napokon belül minden ünnepi termékkör forgalma több tíz százalékkal nagyobb lesz, mint az év más időszakában. Az idén jelentősen nőtt az online rendelés és házhozszállítás iránti igény az élelmiszerek terén is, decembertől a Prímából is lehet rendelni a Wolton keresztül a fővárosban; az expressz szolgáltatás a zsúfoltság elkerülését is segítheti – tette hozzá. Fodor Attila szerint az idén nehéz a várható forgalombővülést előre jelezni. Mint mondta, az elmúlt években folyamatosan erősödött a kereskedelmi forgalom, a koronavírus-járvány azonban komoly hatással van a kereskedelemre, az üzletek forgalma elmarad a megszokottól. A húsvéti időszakban például nem volt olyan nagy a kereslet a szezontermékek iránt, mint korábban, és december elején a csokoládé Mikulások is lassabban fogytak el – idézte fel. A Lidl decemberben magasabb forgalomra számít a tavalyi azonos időszakinál. A vásárlások már november végétől felerősödtek, de a legnagyobb forgalom a karácsony előtti utolsó hétre várható. Az áruházlánc szerint az idén a vevők megfontoltabban és tudatosabban szervezik bevásárlásaikat. A Lidl üzletei szükség esetén bővített munkavállalói létszámmal és maximális kasszaszolgáltatással készülnek, hogy a vevők minél hamarabb végezzenek bevásárlásaikkal, elkerülve a hosszú várakozási időt – hangsúlyozta a vállalat. A Spar is arra számít, hogy az utolsó adventi hétvégéken és a karácsony előtti utolsó napokban lesz a legnagyobb a forgalom az üzletekben, mert az elmúlt évek tendenciái alapján sokan hagyják az utolsó pillanatra a karácsonyi nagybevásárlást. Mint közölték, az idén minden eszközzel megpróbálják felhívni a vevők figyelmét arra, hogy lehetőleg korábban vásároljanak be, hogy ezzel is csökkenteni lehessen a tömeget. A Spar online shop forgalma már az elmúlt hetekben jelentősen emelkedett. Az üzletlánc a koronavírus-járvány kezdete óta szintén azt tapasztalja, hogy a vevők ritkábban mennek az üzletekbe. Emellett az akciós, illetve az alacsonyabb árkategóriájú árucikkek népszerűsége rendkívüli mértékben megnőtt. A Tesco is arról számolt be az MTI kérdésére, hogy folyamatosan nő a forgalom az áruházakban, és szintén arra kéri a vevőket: ne hagyják az utolsó pillanatra a bevásárlást, ha megtehetik, válasszák a csúcsidőszakon kívüli időszakokat, vagy vegyék igénybe az online bevásárlási és házhoz szállítási szolgáltatásokat. A Tesco tájékoztatása szerint a zsúfoltság elkerülése érdekében december eleje óta önkéntesen korlátozzák az egy időben az áruházak területén tartózkodó vásárlók számát, és azonnal új kasszát nyitnak, ha hosszabb sor alakulna ki, hogy a vevők minél hamarabb befejezhessék a vásárlást.