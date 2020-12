Csaknem húszmilliót lopott egy 51 éves férfi, Óbudán fogták el a rendőrök

Amerikában meghalt tűzszerész férje utáni örökségének megszerzéséhez, vagy Törökországban rekedt vőlegénye óvadékának kifizetéséhez kért kölcsönöket a 62 éves szadai asszony.

Egy ismerőse révén találkozott 2020. szeptemberében a későbbi feljelentő a 62 éves szadai asszonnyal. A nő azt mesélte neki, hogy pénzre van szüksége azért, hogy hozzájusson Amerikában elhunyt tűzszerész férje után járó 700 millió forintos örökségéhez. Azt állította, hogy a hagyaték ügyintézési költségei magasak, önerőből nem tudja leróni, ám ha anyagilag kisegíti, a kölcsön többszörösének visszaadásával hálálja azt meg – számolt be róla a police.hu . Hasonlóan magas összeg visszafizetésével kecsegetett később is. Másik története szerint vőlegényét Törökországban tartják fogva, a 35-40 millió forintos óvadékkal oda tartó futár azonban Romániában elakadt, a vámköltségekre újabb kölcsönre volt szüksége. Akadt, amikor kölcsönkérését nem fűszerezte meg magánjellegű indokaival, egyszerűen csak külföldi cégek nagy összegű kriptovalutájának realizálásával kapcsolatos költségek fedezésével magyarázta befektetési igényét.

Történetei hitelességének alátámasztásáról és a belé vetett bizalom erősítéséről is gondoskodott. Számos valótlan, megtévesztő tartalmú okiratot mutogatott: banki bizonylatot millió dollárokról, IMF-től eredeztethető, vagy az ENSZ elnöke által aláírt igazolást, az USA igazságügyminiszterétől származó levelet. Persze mindegyik kamu volt. A nyomozás mostani adatai szerint a 62 éves asszony nem egy embert csapott be, a sértetti kör megállapítása zajlik.

A befektetők felkutatásában egy 67 éves nőismerőse is segített neki, a rendőrök őt is elfogták 2020. december 11-én délelőtt.

A nyomozók átkutatták lakásukat, informatikai eszközöket, hamis iratokat foglaltak le. Mindkét asszonnyal szemben üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Gödöllői Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán. A rendőrök kezdeményezték a 62 éves szadai nő letartóztatását, társa szabadlábon védekezhet. Az átverés módja ismerős lehet a csengeri örökösnőként elhíresült M. Mária története miatt. Az asszony hét éve azzal csalt ki 780 millió forintot az áldozataitól, hogy a pénz a külföldön meghalt édesapja után járó 1300 milliárd forintos hagyaték felvételéhez kell. Az apja akkor még élt. A csengeri asszonynak többek közt Kósa Lajos is hitt . Az asszony befektetési tanácsokat kért a Fidesz politikusától, akivel többször is találkozott, és egy megállapodást is aláírtak közjegyző előtt . Kósa később elismerte a dokumentum valódiságát , de csalónak nevezte az asszonyt, aki még azelőtt elhagyta az országot, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda beidézte volna kihallgatásra. A nőt nemzetközi elfogatóparancs alapján Svájcban fogták el.