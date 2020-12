Nagyot reccsent az ellenzéki együttműködés tartószerkezete

A probléma oka, hogy Pécs városának vezetője, Péterffy Attila az őt támogató pártok véleményét el nem fogadva új alpolgármestert nevezett ki.

Már három alpolgármester dolgozik a pécsi városházán. Péterffy Attila, a baranyai megyeszékhely első embere a szocialista Nyőgéri Lajost nevezte ki alpolgármesternek a közelmúltban. Péterffy közleményében azzal indokolta döntését, hogy a városvezető koalíció 2019 őszén nagy tervekkel vágott neki ötéves ciklusának, ám a koronavírus miatt a várt eredmények elmaradtak, ezért a kitűzött program teljesítése érdekében szükség van a harmadik alpolgármesterre. Nyőgéri a szociális és a lakásgazdálkodási feladatokért felel. A 48 éves Nyőgéri Lajost eddig négyszer választották meg helyi képviselőnek, a rábízott területekhez van diplomája és munkatapasztalata, kinevezését mégis elutasítón fogadta a pécsi közgyűlés tagjainak többsége. A testületben kényelmes többségben van az ellenzék, hiszen tavaly ősszel a Mindenki Pécsért Egyesület 18 jelöltje jutott be a közgyűlésbe, míg a tíz éven át a várost irányító Fidesz-KDNP frakciója hét tagú. Aligha meglepő, hogy a pécsi Fidesz tiltakozott Nyőgéri személye ellen: főképp arra hivatkoztak, hogy a képviselőt korábban – egy politikai vita kapcsán - elmarasztalták rágalmazásban, emellett vállalkozásainak szabálytalanságai miatt öt évre eltiltották őt a cégvezetéstől. Ám nemcsak a Fidesz emelt szót a kinevezés ellen, hanem a Mindenki Pécsért jelöltjeit támogató öt pártból három. Péterffy a járvány okán elrendelt rendkívüli helyzetben a kinevezésről egyedül döntött, ám előtte egyeztetett a városvezetésben részt vállaló pártokkal. Utóbb kiderült, hogy az MSZP és a Jobbik elfogadta döntését, viszont a DK, a Momentum és a Párbeszéd nem. A Momentum különösen keményen fogalmazott válaszközleményében, a párt szakmailag megkérdőjelezhetőnek, anyagilag feleslegesen megterhelőnek ítélték Nyőgéri kinevezését. Az ügy kapcsán arról is szóltak, hogy elégedetlenek a városvezetői döntések átláthatóságával, hiányolják a partneri viszonyt, és szerintük mindez aláássa a közös program megvalósítását. A Momentum bízik abban, hogy a polgármester visszavonja Nyőgéri kinevezését. Szembement Péterffy Attilával a Mindenki Pécsért Egyesület is. A szervezet elnöksége szerint „a polgármester visszaélt a szükségállapot által ráruházott egyszemélyű döntés jogával, mert ez az intézkedés nem a válság enyhítésére szolgál”. Az egyesület alapító tagja, Mellár Tamás, független parlamenti képviselő megkeresésünkre úgy fogalmazott, reméli, Nyőgéri elfogadhatatlan kinevezése csak a rendkívüli állapot idejére szól, s amikor annak vége, a közgyűlés szavaz arról, hogy a szocialista városatya maradhat-e a posztján. Az általunk megkérdezett jogászok úgy látják, hogy Nyőgéri kinevezése jogszerű, azt nem kell megerősítenie a közgyűlésnek, a rendkívüli helyzetben ugyanis a polgármester csak az önkormányzat intézményeinek és cégeinek átalakításáról, megszüntetéséről nem dönthet, másról igen. Amúgy a pécsi városházáról kiszivárgott információk szerint Péterffy döntésének sajátos oka volt. A polgármester első számú szövetségese, Ruzsa Csaba, a gazdasági feladatokért felelős alpolgármester. Ruzsa nem megválasztott képviselő, ő gazdasági szakember, akit Péterffy hozott be a testületbe. A másik alpolgármester, a DK-s támogatással megválasztott Bognár Szilvia – vele viszont rendkívül rossz Péterffy munkakapcsolata, állították többen. Tőle vette el a polgármester a Nyőgéri Lajosra ruházott feladatköröket, miközben több más, addig Bognárhoz tartozó feladatot Ruzsára bízott. Kérdeztük minderről Bognár Szilviát, ám ő nem kívánt nyilatkozni. Beszéltünk viszont a polgármesterrel, aki nem titkolta, hogy Ruzsával jobban tud együtt dolgozni, mint Bognárral, ám cáfolta, hogy munkakapcsolata Bognárral konfliktusos volna. A közelmúltban Gyurcsány Ferenc is megfordult a városházán, tudomásunk szerint azért, hogy javuljon a Péterffy-Bognár viszony. Ezt Péterffy sem cáfolta. Igaz, a DK pécsi szervezetén belül is voltak ellentétek, és ez is oka volt az ex-kormányfő ideutazásának (szombaton a DK városházi frakciójának élén történt is változás). Péterffy Attila egyébként úgy véli, hogy Bognár Szilviára számára továbbra is tartalmas és nagy feladatok várnak, hisz ő felel Pécs kulturális életéért. Péterffy azt reméli, hogy ezekre koncentrálva többet tehet az alpolgármesterasszony a városért, jelesül azt, hogy Pécs, a kontinens egykori kulturális fővárosa, felkerülhet Európa kulturális térképére. Péterffy egyébként gyakran azzal magyarázza másokat meglepő döntéseit, hogy ő a versenyszférából jött, és ott megszokta a gyors tempót, így nehezen viseli, ha a városban az ügyek lassabban haladnak. Szerettük volna megszólaltatni az új alpolgármestert, hogy miképp vélekedik az őt ért támadásokról, és a kinevezése által kiváltott koalíciós konfliktusról, illetve mit szeretne elérni a szociális szférában, ám Nyőgéri Lajos időt kért, mivel a napokban vesztette el édesapját. A 74 éves férfi egy műtét után fertőzést kapott a kórházban, s ez járult hozzá halálához.