Tíz napra rövidült a briteknél a karanténkötelezettség

A hivatalban lévő elnök és több munkatársa is átesett már a fertőzésen.

A Fehér Házban dolgozók nem az elsők között kapják meg az engedélyezett oltóanyagot az új típusú koronavírus ellen, hacsak nem különösen indokolt - tudatta Donald Trump amerikai elnök a Twitteren, helyi idő szerint vasárnap éjjel. Nem sokkal korábban a Reuters kormányzati forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az elnök, Mike Pence alelnök és az elnöki hivatal létfontosságú munkatársai már hétfőn megkaphatják az oltást. Trump azt írta, hogy egyelőre ő maga sem oltatja be magát, de alig várja, hogy a megfelelő időben megkaphassa a védőoltást. Trump és több munkatársa is átesett már a fertőzésen. Az amerikai járványügyi központ szombaton tett hivatalosan javaslatot az oltókampány megkezdésére a Pfizer és a BioNtech által kifejlesztett oltóanyaggal, amelyet hétfőn az ország 145 pontjára juttatnak el, és első körben az egészségügyi dolgozóknak, valamint az idősotthonokban lévőknek adnak majd be.