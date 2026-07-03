Az egészségügyi miniszter feladata, hogy előterjesztése térjen ki a járó- és fekvőbeteg-szakellátás kapacitásbővítésére.
Ha a megyék a mostani feladatkörükben működnek tovább, úgy teljesen indokolt a tisztségviselők bérének radikális csökkentése – hallottuk helyi szakértőktől. Azon viszont többek szerint el lehetne gondolkozni, milyen jogköröket adjanak vissza a megyei önkormányzatoknak, hogy érvényes és hasznos munkát végezzenek.
A Duna magas vízhőmérséklete miatt teljesítménycsökkentést vezettek be, de a gazdasági és energetikai miniszter szerint az emberek ebből közvetlenül semmit nem fognak érzékelni.
Fellélegezhetnek a Temu, a Shein és a hozzájuk hasonló webshopok ügyfelei. Az amerikai elnök rendelete már szerdán életbe lép.
Kovács Gergely polgármester szerint nyílt pályázatok kiírásával rövid időn belül megoldották a lejáró szerződések ügyét. A megtakarítás mellett az új rendszer már tesztüzemben fut, biztosítják a folyamatos működést.
A Hegyvidék októbertől hivatalba lépő polgármestere szerint a bizottságok felének megszüntetésével öt év alatt csaknem 70 millió forintot takarítanak meg.
Hétfő kora délutáni hatállyal a Mol az összes töltőállomásán 10 forinttal csökkentette az üzemanyagok árát, vagyis – nagykereskedelmi árváltozás híján – az árrését. Bár az ágazat nem ismeri el, hogy tarifái és „profitja” kiemelkedne a térség átlagából, az Orbán-kormány erre hivatkozva újfent az árstop visszaállításával fenyeget.
A hatalmas kórházi adósságra hivatkozva csökkentették az ügyeleti díjakat, s egy érintett elmondása szerint a gazdasági vezetőjük azzal szerelte le a tiltakozókat, hogy kár háborogniuk, „nem lesz médiavisszhangja”.
Igaz, rajta kívül még hét uniós tagállam, köztük Franciaország és Olaszország is az ellenzők között van. Az Euro 7 nevű kezdeményezés 2025-től szigorítaná a járművek szennyezőanyag-kibocsátási határértékeit, a nyolc uniós tagállam kormánya azonban úgy véli, ehelyett inkább a nulla károsanyag-kibocsátású járművek fejlesztésébe kellene már befektetni.
Egy szaúdi tisztségviselő „elővigyázatossági intézkedésnek” minősítette a lépést, amelynek célja „az olajpiac stabilitásának támogatása”. Az Egyesült Államok azonban a termelés növelésére szólított fel, hogy lejjebb tudják nyomni az energiaárakat.
A kereskedők hamarosan már az olcsón vett gázt értékesítik a szerződések szerinti magasabb áron.
A magyar egészségügy egyre kritikusabb helyzetében Takács Péter, a Belügyminisztérium államtitkára a „vattabetegeket” küldené haza, míg Kocsis Máté fideszes frakcióvezető szerint ez egy baloldali párt javaslatának felkarolása.
Túlteljesítették az EU-s elvárásokat.
Egyelőre önkéntes vállalásról van szó, a 2022 augusztusa és 2023 márciusa közötti nyolc hónapban kellene teljesíteni.
Magyarország az Egyesült Királyságban járványügyi szempontból továbbra is nem biztonságos országnak számít.
Még a vírus előtt megállapodtak az idei béremelésekről a szakszervezetek, de a korlátozások miatti munkaidőcsökkentések és leállások miatt a dolgozók elvesztették a bónuszokat.
"Betelt a pohár, elég volt!"- levélben tiltakozik a szakszervezet.
Magyarország 2005-ös alapon 2030-ig mindössze 7 százalékos szén-dioxid-kibocsátás-csökkentést vállalt az Európai Parlament (EP) által tegnap elfogadott jogszabályban – derül ki az EP közleménye mellékletéből.
Hármasról kettes fokozatúra csökkenthetik a terrorfenyegetettségi szintet Belgiumban - közölte a La Libre Belgique című belga napilap Jan Jambon belga belügyminiszter nyilatkozatát idézve.
Csökkentették a péntek este elrendelt legmagasabb, kritikus szintről a brit terrorkészültségi fokozatot. Amber Rudd belügyminiszter vasárnap délután bejelentette: a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) a pénteki intézkedésig érvényben volt második legmagasabb szintre állította vissza a készültséget.
Jövőre csak két társadalombiztosítási hozzájárulást kell fizetni Romániában: a Társadalombiztosítási Hozzájárulást (CAS) és a Társadalombiztosítási Egészségügyi Biztosítási Hozzájárulást (CASS).Mindkettőt csak az alkalmazottaknak kell fizetniük, mondta Viorel Stefan pénzügyminiszter a Capital.ro munkatársának. A munkanélküliségi hozzájárulást és a többi, hasonló adót megszüntetik.
Ha csak néhány százalékkal is, de évről évre többet hagy ott a patikában a lakosság, eközben a költségvetés az utóbbi öt évben 30 milliárdot spórolt a gyógyszer-támogatás folyamatos alakítgatásával. S bár az egészségügyi kormányzat szerint a betegek ezalatt 10 milliárdot takarítottak meg, a KSH és a piacelemző cégek adatai ezt nem igazolják: az ő számaikban évről-évre többet fizetnek az emberek orvosságokért.
Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció (DK) ügyvezető alelnöke sajtótájékoztatóján kiemelte: a gáz világpiaci ára az elmúlt négy-öt évben negyven százalékkal mérséklődött. A politikus hangsúlyozta, hogy ennek következtében a magyar állam negyven százalékkal olcsóbban veszi a gázt, de a lakossági rezsiköltségeket mégis csak tíz százalékkal csökkentették. A kettő közötti különbözet egy részét lenyeli a magyar állam, a maradék jelentős része pedig "fideszes oligarchák zsebébe kerül" - fogalmazott.
Elnöki utasításra az orosz védelmi minisztérium megkezdte a szíriai orosz katonai kontingens csökkentését - jelentette be Valerij Geraszimov hadseregtábornok, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke pénteken Moszkvában.
A friss tej, a tojás és a baromfihús áfájának csökkentése egy hosszabb folyamat, az alapvető élelmiszerek általános forgalmi adója mérséklésének része - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára.
Oroszország Vlagyimir Putyin közbenjárására kötelezte el magát az olajkitermelés csökkentésére. Nagy kérdés azonban, hogy ez valóban bekövetkezik-e, mert a Kreml nem akarja kötelezni olajcégeit a kitermelés csökkentésére.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a költségek korlátozására szólította fel a 2020-as nyári játékok szervezőit. A szervezet alelnöke, John Coates azok után beszélt erről, hogy találkozott a játékok szervezőivel, valamint a japán kormány képviselőivel.
A külföldi turnéi nem maradnak el a Budapesti Fesztiválzenekarnak, de egy nagyzenekari koncertet le kellett mondaniuk amiatt, hogy Fővárosi Közgyűlés 77 százalékkal, 60 millió forintra csökkentette a zenekar támogatását - tájékoztatott a zenekar vezetősége.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 15 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, amellyel meglepte a piaci szereplőket. Az Equilor vezető elemzőjétől, Kiss Mónikától megtudtuk, hogy várakozásaik szerint a Magyar Nemzeti Bank 10-15 bázispontonként őszre 1 százalék közelébe mérsékelheti az alapkamatot, tovább folytathatja a megkezdett átalakításokat a bankközi piacon.