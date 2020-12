Mészáros ismét agyonnyerte magát

A nemzetközi zöldszervezet úgy véli, hogy 2030-ig 65 százalékra kellene emelni az uniós tagállamok által a minap elfogadott 55 százalékos üvegházgáz-csökkentési célt.

Nem lehetünk büszkék a most elfogadott új uniós klímacélra – véli a Greenpeace. Miközben a tagállamok „mindössze” egy legalább 55 százalékos, 2030-as üvegházgáz-kibocsátáscsökkentési célban állapodtak meg, a tudományos számítások alapján 65 szükséges. (A célérték alapja az adott ország 1990-es szennyezési szintje. Az Unió eddig átlag 40 százalékot vállalt.) A környezetvédő szervezet szerint azonban a legalább 55 százalék lehetőséget ad a 65 százalék elérésére. A tagállamok vezetőin a sor, hogy ezt megvalósítsák. Ehhez Magyarországnak is növelnie kell jelenlegi, 40 százalékos vállalását. Már csak azért is, mert a CCPI nevű friss összesítés szerint Unió-szerte nálunk a második leggyengébb a klímavédelem. Szén-dioxid-kibocsátásunk 2013-2018 között jelentősen nőtt, azóta pedig alig változik. A napenergia-termelés örvendetesen felfutása közepette az Orbán-kabinet az új szélerőműveket gyakorlatilag betiltotta. A kormány nem árulja el, üzemideje 2025-ös lejártakor bezárja-e a klímavédelmi szempontból rendkívül káros mátrai szénerőművet. (Megjegyzendő: a kabinet a szénblokkok 2030-as bezárási ígérete mellett a telephelyen energiaforrás-váltást tervez.) Sőt, a héten felröppent hírek alapján, a klímaválság kellős közepén még szénbányát is bővítenének. Ábrájuk szerint ennek területét Budapest belvárosánál is nagyobbra tervezik. Öt év telt el azóta, hogy a Párizsi Megállapodásban a világ 195 állama vállalta: az éghajlati és természeti összeomlás elkerülése végett a Föld átlaghőmérséklet-emelkedése az iparosodás kezdetéhez képest nem lépheti túl a másfél fokot. Ebben nem állunk jól - rögzíti a civil szervezet. Ha nem változtatunk a jelenlegi kibocsátásainkon, 80 év múlva nem másfél, hanem akár 4-5 fokkal is melegebb lehet világszinten. Ez az élelmiszer-termelés ellehetetlenülésével, súlyos vízhiányokkal, hőhullámokkal, villámárvizekkel fenyeget. Az éghajlatváltozás megfékezésében óriási szerepet játszik az Európai Unió, amelynek Magyarország is tagja. A Greenpeace ezért Magyarországon is bátrabb éghajlati lépéseket sürget. Ezek megvalósítására az EU rengeteg pénzt is ad.