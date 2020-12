Veszélyben a lengyel Köztársaság

Jaroslaw Kaczynski álma az orbáni modell, üzletileg értelmetlenül egyre újabb lapokat vásároltat föl az Orlen nevű, részben állami olajcéggel.

Újabb lapok megszerzésére készül a lengyel jobboldali kormány, s ezzel nem ér véget a jobboldali nyomulás a médiapiacon. A hét végén a legnagyobb internetes portál, az Onet.pl megírta: előrehaladott tárgyalások folynak arról, hogy a jelenlegi tulajdonostól, a lengyel milliárdos, Grzegorz Hajdarowicztól a részben állami PKN Orlen kőolajcég megvásárolja a Rzeczpospolita (Köztársaság) napilapot és a Parkiet tőzsdei lapot kiadó Gremi Media kiadót. Ezzel tovább erősödne a kormánypárt jelenléte a médiakínálatban. 2016-ban a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) Párt teljes ellenőrzése alá vonta az állami televíziót, rádiót, hírügynökséget. E hónap elején pedig nyilvánosságra hozták, hogy az Orlen megvásárolta az eddig német tulajdonú Polska Press céget. Ennek a tulajdonában van a 24 regionális napilapból 20, rengeteg hetilap, internetes portál, egy varsói napilap és hat nyomda is. Előzőleg a kőolajcég megvette a Ruch lapterjesztőt, amelynek országszerte 1300 boltja, elárusítóhelye van és további kétszázat újra nyitnak. Az Orlen és a PZU állami tulajdonú biztosító korábban közös reklámcéget gründolt. A PiS ezzel megtette az első óriáslépést a sajtó „vissza lengyelesítésének” útján. A jobboldali-konzervatív kormányoldal régóta állította, hogy a véleményformáló média egy részében „idegen” tulajdonosok befolyásolják a lengyelek politikai döntéseit. Elsősorban a TVN tévé-csoport zavarja őket, de az ellene indított támadást megállította az amerikai kormány határozott fellépése a tulajdonos Discovery és a sajtószabadság védelmében. További célpontok: a német-svájci tulajdonú Newsweek Polska politikai hetilap, az Onet.pl vezető hírportál és a Fakt bulvárlap. Az Onet.pl információját két független forrás tájékoztatása alapozta meg. Eszerint Daniel Obajtek, az Orlen vezérigazgatója tavasszal tárgyalt Jaroslaw Kaczynskival és meggyőzte a PiS elnökét, hogy a sajtó megszerzésének lehetséges útja az, ha állami vállalatok vásárolják fel az eladó cégeket. A lapokon és az internetes felületeken kívül egy országos kereskedelmi rádióadó pártszolgálatba állítását is ígérte. De miért akarná megvenni a PiS a lengyel magántulajdonú Rzeczpospolitát? Az újság alig több, mint negyvenezer példányban készül, a Parkiet tőzsdei lapot 3600-an vásárolják meg, s a példányszám csökken. A Rzeczpospolita konzervatív hangnemben, tárgyszerű elemzéseket közlő, inkább kormánykritikus, Európa-barát lap. Talán az lehet az elképzelés, hogy az újságot, s vele fokozatosan a megszerzett vidéki lapokat is kormánybarát üzemmódba állítsák át. A regionális lapok megvásárlásánál elsősorban a nyugati és északi országrészben élő, inkább liberális szavazók átcsábítása lenne a cél. A Rzeczpospolita olvasói régivágású értelmiségiek, akik nem azonosulnak a Gazeta Wyborcza számukra radikális, balliberális hangvételével. Őket is át kellene fordítani. Maciek Mysliwiec médiaszociológus, a krakkói AGH műszaki egyetem társadalomtudományi karának szakértője szerint ez tiszta politika, nem pedig üzlet . Mint mondta, a nyomtatott sajtó megvásárlása azért nem számít üzletnek, mivel ez hanyatló piac. Azonban már az is megerősíti a hírt hogy nyilvánosságra került az Orlen vásárlási szándéka. A közmédiával ellentétben, ezeknek a kereskedelmi médiumoknak az átpolitizálása nem lesz annyira nyilvánvaló. Várhatóan az Orlen-lapok kedvezőbben írnak majd a kormányról a jövőben – állítja a szakértő. Boguslaw Chrabota, az érintett Rzeczpospolita főszerkesztője, aki a lapkiadók kamarájának is az elnöke a Wirtualne media című internetes lapnak nyilatkozva a zt mondta, nem tud semmit sem a tervezett ügyletről, de szerinte az újságot nem egy kőolajkonszernnek, hanem szakmai befektetőnek, sajtócégnek kellene kiadnia, s ő szkeptikus az állami cég további médiafelvásárlását illetően. Ennek a lapnak nyilatkozott Roman Imielski, a Gazeta Wyborcza helyettes főszerkesztője is. Szerinte az, ami most a lengyel sajtópiacon történik az a "Putyin-Orbán féle" sajtóirányítási terv. Az orosz vezető a Gazprommal vásároltatta fel az NTV tévét és az Izvesztyija napilapot, Orbán pedig az oligarchák útján megszerzett médiát lapátolta be egy médiakonglomerátumba. Imielski úgy tartja, hogy Kaczynski álma a magyar sajtómodell. Segíti a dolgát, hogy csökkennek a sajtó reklámbevételei, az állami hirdetések jelentősége pedig megnőtt. „Nem tudom, megszerzi-e végül az Orlen a Rzeczpospolitát, de Kaczynski ezt már egyszer megtette 2006-ban. Akkor ő volt a miniszterelnök és elérte a lap norvég kiadójánál, hogy a PiS-t kiszolgáló szerkesztői csapat kerüljön a laphoz.”