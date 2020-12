Elektorok egyenes adásban - Megkezdődött a végső szavazás

Joe Biden még egy lépéssel közelebb került a Fehér Házhoz. Donald Trump tovább dühöng, de már nem tehet semmit.

Szokatlan médiafigyelem közepette, a tévékamerák előtt szavaztak hétfőn az amerikai elnökválasztó testület tagjai. A máskor érdektelen formalitást idén az tette izgalmassá, hogy Donald Trump nem hajlandó elismerni a választók akaratát. Joe Biden országosan több mint 81 millió szavazatot kapott, 7 millióval többet Trumpnál, az elektorok terén pedig 306-232 arányban kerekedett fölül. Magyar idő szerint hétfő estig sehol sem volt fennakadás vagy lényegi rendzavarás. Ugyanakkor Michiganben a helyi republikánus vezetés hétfőn reggel visszahívott törvényhozási bizottsági tisztségéből egy jobboldali politikust, aki nem volt hajlandó garantálni, hogy az általa is szervezett Trump-párti tüntetés nem torkol erőszakba. Az elektorokat több államban fegyveres biztonsági őrök kísérték a helyi törvényhozás épületébe, mert az előző napokban sokuk halálos fenyegetéseket kapott. Az elektorokat mindkét párt már hónapokkal ezelőtt kijelölte, most mindenhol az a csapat jutott szerephez, amelyiknek az elnökjelöltje győzött az adott államban. Georgiában például volt demokrata párti elektor, aki 1975 óta látja el ezt a tisztséget, de negyedszázad alatt csak másodszor adhatta le a voksát, mert az államot 1992 kivételével mindig a republikánus jelölt vitte el. New Yorkban Bill Clinton volt elnök és a Trump által négy éve legyőzött Hillary Clinton is elektori szerepet kapott. A voksokat a kongresszus két háza formálisan január 6-án összesíti, majd a kényes helyzetbe kerülő Mike Pence alelnök feladata lesz a végeredmény kihirdetése. A bukott elnök a voksolás előtt a Twitteren adott hangot haragjának. Bírálta a „csalást” megengedő republikánusokat és a legfelsőbb bíróságot, amiért érdemi tárgyalás nélkül elvetette a texasi főállamügyész végső próbálkozását a választási eredmény megváltoztatására. Illegitim elnöknek nevezte Bident és képtelen állítások sorát fogalmazta meg, szerinte „mindenki tudja, hogy halottak, a választó kort még el nem érők, illegális bevándorlók, hamis aláírások, börtönlakók és sokan mások szavaztak törvénytelen módon”. A hasonló, bizonyítékok nélküli állításokat az elmúlt hetekben több tucat különböző bíróság utasította el. Wisconsinban még hétfőn délelőtt is született hasonló ítélet. Trumpnak már semmilyen jogi vagy politikai eszköze nem maradt, ezzel együtt fogadkozik, hogy nem adja fel a harcot. Ennek némiképp ellentmond, hogy a first lady, Melania már Floridában keres középiskolát a fiúknak. Trump hétfőn elvetette, hogy környezete soron kívül kapja meg a koronavírus elleni védőoltást. Az elnök azt írta, hogy "az ütemezésnek megfelelően" fogja beoltatni magát. Korábban hasonló ígéretet tett három volt elnök, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama is. A gesztusnak különös jelentőséget ad, hogy az Egyesült Államokban már 300 ezer körül jár a Covid-19 halálos áldozatainak száma. A hétfőn megkezdett oltási kampány első, a járványt csillapító hatására még hónapokat kell várni, és addig még további százezrek veszthetik életüket.