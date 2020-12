Andy Vajna egykori ügyvédje is bejelentkezett a Klubrádió frekvenciájára

Hárman pályáznak eddig a 92.9-es frekvenciára.

- mondta el a Média1-nek Arató András, a rádió többségi tulajdonosa. A portál szerint a vezető reményét fejezte ki, hogy tovább tudják folytatni a működést a megszokott frekvencián. A Média1 cikke emlékeztet, a Klubrádión kívül pályázatot adott be az ATV csoporthoz tartozó Spirit FM-et működtető Közösségi Rádiózásért Egyesület mellett egy harmadik szervezet is. Ez utóbbit, az idén márciusban alapított LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft. jelenti, melyet az a Bíró Balázs jegyzi, aki a kormányközeli Rádió 1 hálózathoz tartozóan több rádiós frekvenciát is megszerzett korábban, illetve aki a tavaly elhunyt Andy Vajna kormánybiztos médiajogásza volt. Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, a Médiatanács úgy döntött, nem hosszabbítja meg a Klubrádió 2021. február 14-én lejáró jogosultságát, pár bagatell hiba miatt . Eközben míg az adót elmeszelte, másokkal szemben már nem volt ennyire kritikus az NMHH.