„Ez nem más, mint politikai adatgyűjtés”

Dúl a regisztrációs vita, miközben már 60-70 százalékos leterheltséggel működnek a hamvasztóüzemek.

Közbotrány, ha a koronavírus elleni vakcinára való regisztráció az oltási sorrendet is meghatározza majd – fogalmazott lapunk érdeklődésére Falus Ferenc, korábbi országos tisztifőorvos. A szakembert azért kerestük meg, mert Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője vasárnap a Hír TV-ben arra utalt, hogy előbb olthatják be azt, aki regisztrál a koronavírus elleni oltóanyagra a vakcinainfo.gov.hu címen elérhető kormányzati portálon. Egészen pontosan azt mondta: „Az, aki szeretne oltást kapni, jelentkezzen. Attól még nem kötelező. Ha jelentkezik, meg fogják keresni, amikor itt az oltás, beosztják a megfelelő helyre, és legfeljebb akkor úgy dönt, hogy mégsem adatja be magának az oltást. De ha nem jelentkezik, akkor nem tudjuk, hogy ő szeretné megkapni, és mivel csak önkéntes, ezért értelemszerűen mindenképpen hátrébb kerül a sorban.” Ha ez valóban igaz, akkor könnyen előfordulhat, hogy egy ereje teljében lévő huszonéves előbb jut majd oltáshoz, mint egy idős, krónikus beteg, csak mert regisztrált. Falus Ferenc szerint nem kerülhetnek hátrányba a veszélyeztetettek és közbotrány lenne, ha a jelentkezésnek bármiféle szerepe lenne abban, hogy az oltóanyagot miként osztják el. Mivel szerinte vakcinahiány nem várható – a kormány közlése szerint több gyártónál összesen 17,5 millió oltóanyagot kötöttek le –, az igényfelmérés inkább politikai akció, semmi nem indokolja, hogy az emberek érzékeny személyes adatait a kabinetiroda hosszú távon kezelje. „Ha kezdetben nincs mindenhol elegendő mennyiség az oltásokból mindenki számára, akkor a kormányzat által meghatározott prioritási sorrendnek megfelelően kell a vakcinákat felhasználni. Ezt a prioritási sort kellene nyilvánosságra hozni és hozzá csatolni azt a logisztikai rendszert, ahogy az oltásokat végzik. Ez még nem történt meg” – fogalmazott a volt tisztifőorvos, aki úgy gondolja, hogy a háziorvosoknál kellene jelentkezni az oltásra, onnan kellene összegyűjteni az igényeket. Falus András immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Rogán Antal kijelentésével kapcsolatban azt mondta: – Semmi értelme nincs annak, amit Rogán mond. Az lenne a helyes, ha az oltási sorrendnél kizárólag a szakmai érvek számítanának, vagyis például az életkor, a betegségek, a kórtörténet, a munkakör, nem pedig az, hogy milyen gyorsan regisztrál valaki. Lapunk kérdésére a szakember közölte: a mostani igényfelmérés a vakcinák szállítása és megyénkénti elosztása szempontjából sem ad lényegi információt. Szerinte ugyanis bár extrém hideg szükséges a vakcinák tárolásához egy-egy erre alkalmas hűtő 1 millió forint alatt is beszerezhető, így nincs különösebb szükség arra, hogy feltérképezzék, az ország mely területein mekkora igény van az oltásra. Remport Ádám jogász, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársa kérdésünkre hangsúlyozta, hogy a honlap és a kormány teljesen ellentmondásosan nyilatkozik arról, a regisztráció befolyásolja-e az oltások beadásának sorrendjét. A honlap azt sugallja, hogy magához az oltáshoz regisztráció szükséges, míg a részletesebb tájékoztató szerint ennek alapja a veszélyeztetettség mértéke. Rogán Antal ezzel szemben azt mondta, hogy aki nem jelentkezik, hátrébb kerülhet a sorban. Ebből arra lehet következtetni, hogy az oltás beadásához nem szükséges a regisztráció, de a sorrendet befolyásolja. Kérdéses, hogy mi történik azokkal, például a legszegényebbekkel vagy az idősebbekkel, akik veszélyeztetett csoportba tartoznak, de jellemzően nincs internetes hozzáférésük – jegyezte meg a TASZ munkatársa. Szerinte az érintettek – mint minden más oltás esetében – a háziorvosaikon keresztül is jelezhetnék, hogy igényt tartanak a vakcinára, ezért nem látszik, hogy miért szükséges erre külön adatbázis létrehozása.

A vakcinainfo.gov.hu honlapról a 444.hu írta meg: ha valaki rákattint arra, hogy későbbi kapcsolattartást szeretne, akkor az adatkezelője az Idomsoft nevű cég lesz, amely a választási rendszer szoftverét is üzemelteti. – Az adatkezelési tájékoztató meghatározza az adatkezelési célokat, ezért a gyűjtött adatok más, például politikai, célú felhasználása jogellenes lenne. Visszaélésszerűen persze ez is megtörténhet, de ezen az alapon minden, az állam által kezelt adatbázis kockázatos – tette hozzá a TASZ jogásza. Felhívta a figyelmet arra: aki úgy sejti, hogy a vakcinainfó-honlapról szerzett adatait jogellenesen, más célból használják fel, a GDPR alapján hozzáférést kérhet a kezelt adataihoz, többek között ahhoz is, hogy azok mely forrásból származnak. Ha az érintett kérelmét megtagadják – vagy az derülne ki, hogy a meghatározott célon kívül másra használták fel a személyes adatait – pert indíthat.