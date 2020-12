Meghalt 107 beteg, 1893 új koronavírus-fertőzöttet találtak

7845 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 597-en vannak lélegeztetőgépen.

1893 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 285 763 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7237 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 83 115 fő, az aktív fertőzöttek száma 195 411 fő – közölték kedden a kormányzati tájékoztató oldalon . Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak 21 százaléka, és a gyógyultak 23 százaléka budapesti. 7845 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 597-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (56 579) és Pest megyében (36 494) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (17 287), Borsod-Abaúj-Zemplén (16 690), Hajdú-Bihar (15 891) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (14 351). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (5323).

Mint írják, egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. „A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél” – fogalmaznak, hozzátéve: ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbít, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz. Jelenleg 124 óvodában egy-egy csoportot érintően, 70 óvodában és 37 általános iskolában az egész intézményt érintően rendeltek el rendkívüli szünetet, továbbá 358 általános iskolában egy-két osztályt és 31 általános iskolában a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.