Négyfajta droggal a szervezetében hajtott neki három autónak egy 38 éves balatonföldvári férfi

Ráadásul a férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.

Három autónak is nekihajtott egy autós Balatonföldváron, amikor vasárnap hajnalban letért a főútról. A férfit a körzeti megbízottak ellenőrizék, akik a kocsija csomagtartójában kábítószernek tűnő anyagokat is találtak. Gyorstesztet végeztek el a férfinél, ami MDMA, amfetamin, metamfetamin, valamint THC hatóanyagra is pozitív eredményt mutatott – írta a rendőség oldala. A férfi ellen nem csak a kijárási korlátozások megszegése miatt indul eljárás, hanem amiatt is, mert bódult állapotban vezette a kocsiját.