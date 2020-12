Fekete szemcséket hozott a Ryugu aszteroidáról a japán űrszonda

89 éves korában angliai otthonában szombaton meghalt John Le Carré. Irodalmi pályafutása előtt a brit elhárítás és a hírszerzés ügynöke volt.

Vasárnap este "breaking news"-ként szorította egy időre háttérbe a Brexitről és a koronavírusról folyamatosan érkező híreket az egyik legnépszerűbb brit író, John le Carré távozásáról szóló jelentés. A szigetországot megrázó halálesetet az író hűséges irodalmi ügynöke, egyben szóvívője, Jonny Geller hozta nyilvánosságra. A 89 éves legendát tüdőgyulladás vitte el, de mint képviselője hangsúlyozta, rövid, végzetes betegségében a Covid-19 vírus nem játszott szerepet. Jonny Geller hosszú méltatásában kiemelte, hogy Le Carré "hat évtizeden át meghatározta a bestseller listákat és a lapok könyvkritikai oldalait óriási munkásságával. A nemzetközi porondra harmadik kötetével robbant be drámai körülmények között. A kém, aki bejött a hidegről kiadása kapcsán derült ki a közvélemény számára, hogy az író korábban a brit titkosszolgálatnak dolgozott. Életét az írásnak szentelve, az idővel ikonikussá vált George Smiley alakjának segítségével ismertette meg az olvasókkal a hidegháború fogalmát. Az 1980-as években született mesterműveként ünnepelt regénye, az Egy tökéletes kém. Veszteségét minden könyvszerető ember, mindenki, akit érdekelnek az emberi viszonyok, fájdalommal veszi tudomásul. Az angol irodalom egyik nagy egyéniségétől, egy szellemes, kedves, humoros és intelligens embertől kell búcsút venni. Én személyesen barátomtól, mentoromtól és egy engem inspiráló erőtől válok meg" - írja Geller. John le Carré - eredeti nevén David Cornwell - huszonöt regényt és Galambok alagútja címmel egy visszaemlékezést adott ki. Ahogy a The Times napilap megjegyzi, az MI5 elhárításnak és az MI6 hírszerzésnek egyaránt dolgozó író a hidegháború idején működött kémek sötét, erkölcsileg kompromittált világából egy teljesen fiktív univerzumot épített fel. Amikor ez a korszak leáldozott, figyelmét az igazságtalansággal és politikai korrupcióval tarkított poszt-birodalmi létbe helyezte át. Bár a regények hátterében a politikai konfrontáció állt, cselekményük sokkal inkább romlott karakterek belső, személyes konfliktusaival foglalkozott. A kémsztorik összetett figuráit elsősorban két alantas jellem befolyásolta. Az egyik saját édesapja, Ronnie volt, aki csekély érdeklődést mutatott felesége és tehetséges fia iránt, annál nagyobb affinitása volt a csalás, árulás, átverés iránt. Több vagyont eldorbézolt, sikkasztásért börtönbe is került, de mindemellett arra vigyázott, hogy David jó iskolákat végezzen el. A másik meghatározó tényező Kim Philby, aki a többi cambridge-i kémmel együtt a kétszínűség szobra volt. Előkelő származását védőpajzsként használva leplezte el valós hovatartozását és árulta el hazáját a KGB-nek. Az alighanem leghíresebb kettős ügynök 1967-ben Moszkvában kezdeményezett egy találkozót az oda már felkapott íróként meghívott Le Carréval, aki visszautasította az alkalmat. David Cornwellt rögtön svájci egyetemi tanulmányai kezdetén szervezte be a brit hírszerzés. A titkosszolgálatoknak összesen vagy tizenhat éven keresztül dolgozott, a legkülönbözőbb helyszíneken, köztük az oxfordi egyetemen és diplomáciai kiküldetésekben, Bonnban és Hamburgban. Amikor első könyvét, az 1961-es keltezésű Ébresztő a halottnak-ot megírta, még titkos ügynökként is szolgált, azon az alapon, hogy írásával nem okoz kárt a biztonsági hivataloknak. Le Carré számos regényéből készült tévésorozat, vagy világhírű film, pontosabban a Suszter, szabó, baka, kém-ből mindkettő. A BBC ragyogó Éjszakai szolgálat sorozata sokat tett a főhőst játszó, Tom Huddlestone nemzetközi felfedezéséért. Minden állítólagos remetesége ellenére a dél-angliai Cornwallba visszavonult Le Carré utolsó éveiben ismételten felemelte hangját számára elfogadhatatlan ügyekben. Súlyosan bírálta a Tony Blair és George W. Bush által elindított iraki háborút, a Trump adminisztrációt, a putyini Oroszországot, sőt a magyarországi "fasiszta" tendenciákat is.