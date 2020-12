Több mint háromszázmilliót csaltak ki bankoktól, kilenc ember ellen vádat emeltek

Társának garázdaság és könnyű testi sértés miatt kell felelnie.

Emberölés kísérlete miatt emelt vádat a Somogy Megyei Főügyészség egy 30 éves férfi ellen, aki egy dulakodás során vascsővel majdnem agyonverte ivócimboráját, míg 69 éves társának garázdaság és könnyű testi sértés miatt kell felelnie. Tavaly áprilisban öt férfi gyűlt össze az idősebb vádlott lakhelyén, egy Siófok környéki faluban. A társaság inni kezdett, szép lassan rájuk esteledett, s ekkor a sértett szóvá tette a fiatalabb vádlottnak, hogy korábban ellopott tőle egy sonkát. Az idősebb vádlott, hogy megelőzze a balhét, elküldte a sértettet, ám az vonakodott, így a házigazda és az ittas férfi dulakodni kezdtek a ház udvarán. Végül a sértett távozott, az utcán azonban továbbra is fennhangon szidalmazta a vádlottakat, akik emiatt utána indultak, s a fiatalabb vádlott magához vett egy 1,5 kilós és 45 centis vascsövet. Utol is érték a részegen üvöltöző férfit, akit az idősebb vádlott megütött, mire a sértett visszatámadott. Ekkor a fiatalabb vádlott kétszer is a feje felé ütött, s a második, fejtetőre mért csapás el is találta a férfit, aki a földre zuhant és azonnal elveszítette az eszméletét. A hangoskodásra felfigyeltek a környéken lakók, így a vádlottak elmenekültek a helyszínről és a vascsövet az egyik közeli ház udvarára dobták, azonban a siófoki rendőrök rövid időn belül elfogták őket. A sértettnek a fiatalabb vádlottól elszenvedett bántalmazás következtében többek között koponyatöréssel járó, 8-10 hét alatt gyógyuló sérülése keletkezett, melytől azonnali halált okozó, a légzés- és keringési központok leállásával járó traumás agyduzzanata alakulhatott volna ki, melynek elmaradása kizárólag a véletlennek volt köszönhető. Az ügyészség az emberölés kísérletével megvádolt fiatalabb férfival szemben börtönbüntetésre, míg a büntetlen előéletű, garázdasággal és könnyű testi sértéssel vádolt idős vádlottal szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.