Beleharapott egy nő kezébe egy tigris Csehországban

Fejlettebb infrastruktúrát, végtelenszer újrahasznosítható csomagolást és főleg többet szeretnének tudni a folyamatokról a magyarok.

Az újrahasznosítást leginkább az infrastruktúra fejlesztése segítené – derült ki az Every Can Counts kezdeményezés felméréséből . Mint megírtuk , a járvány után minden korábbinál fontosabbnak tartja az európai emberek többsége a környezet védelmét és az újrahasznosítást, 91 százalékuk többet is akar tenni érte.

A magyar válaszadók 92 százaléka szerint nagyon fontos az újrahasznosítás, úgy tűnik azonban, hogy a magasabb újrafeldolgozási arány legfőbb akadálya az infrastruktúra tökéletlensége. A szándék már megvan, jól informáltak vagyunk az újrahasznosítás lehetőségeivel, előnyeivel kapcsolatban, és bár a folyamat nem is annyira egyértelmű, az otthonainkban többnyire biztosított a szelektív gyűjtés. A rendszer infrastrukturális hiányosságai miatt mindez azonban nem egyszerű utazás, vásárlás, vagy éppen sportolás alkalmával.

Az ősz elején végzett közvélemény-kutatás rámutatott, hogy a magyarok 95 százaléka több szelektív gyűjtésre alkalmas lehetőséget szeretne látni az utcákon, a nyilvános tereken, a parkokban, a strandokon vagy a sportpályákon. És ez az arány nem változott, amikor a fesztiválokról, sporteseményekről kérdezték őket. Az emberek 86 százaléka azt mondta, hogy ezeken a rendezvényeken csak újrahasznosítható csomagolást kellene használni az italokhoz.

„A legtöbb válaszadó készen áll arra, hogy többet tegyen az otthon fogyasztott italos dobozok szelektív gyűjtése terén, de a megfelelő újrahasznosítási és begyűjtési megoldások gyakran nem elegendőek” – mondta az Every Can Counts Europe igazgatója, David Van Heuverswyn.

Az embereknek főleg az otthonukon kívüli tevékenységeik alkalmával vannak gondjaik a szelektív gyűjtéssel. A válaszadók 92 százaléka válaszolta, hogy az otthonukban mindig vagy gyakran gyűjtik szelektíven az italcsomagolásokat (aludoboz, üveg, papírdoboz), de ez a szám 78 százalékra csökken a munkahelyeken, mindössze 75 százalék teszi ezt meg utazás, vásárlás közben, és csak 69 százalékuk a szabadban, például parkokban és strandokon, vagy sportolás közben.

A válaszokból az derült ki, hogy a szelektív hulladékgyűjtést, és így az újrahasznosítást, leginkább a már most is meglévő rendszerek fejlesztése és bővítése segítené elő (72%). 17 százalék látja megoldásnak a szélesebb körű ismeretterjesztést, tájékoztatást, figyelemfelhívást. Az anyagi ösztönzés mindössze 11 százalék szerint hozná el a sikert.

„Le kell számolnunk azzal a sztereotípiával, hogy a hétköznapi döntések során az emberek árérzékenysége felülír minden más szempontot. Megértettük, hogy a környezetvédelem és ezen belül is az újrahasznosítás fontos pillére a fenntartható jövőnek. Már nem az a kérdés, hogy mivel vesszük rá az embereket a szelektív gyűjtésre és az újrahasznosításra, hanem az, hogy találnak-e a környezetükben szelektív gyűjtőket”– idézi Vida Péter operatív vezetőt, az országosan 200 aludoboz visszaváltó automatát üzemeltető mindendoboz.hu közleménye.

Nem ismerjük a folyamatot

Az Every Can Counts 2009 óta azon dolgozik, hogy növelje az alumínium italosdobozok újrahasznosításának tudatosságát, hogy az Európában elfogyasztott aludobozos italok csomagolása 100 százalékban újrahasznosuljon. 2017-ben az italos dobozok 74,5 százalékát újrahasznosították Európában, Magyarországon alig 36,5 százalékát. A felmérés szerint viszont a magyar válaszadók 57 százaléka úgy gondolja, hogy az alumínium dobozok újrahasznosítási aránya hazánkban 50 százalék fölötti. Ez a paradoxon azt mutatja, hogy a fogyasztói ismeretek terén is van még tennivaló. Az alumínium fenntartható tulajdonságainak ismerete is hasonló: a válaszadók közül csak ötből hárman tudják helyesen, hogy az alumínium végtelenszer újrahasznosítható, például csomagolóanyagként.

A válaszadók alig negyede érezte elég tájékozottnak magát abban a kérdésben, hogy mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal miután elvitték - hol hasznosítják őket újra, mi lesz az anyagokkal az újrahasznosítás után, és különösen, hogy a hulladék mekkora részét hasznosítják újra -, 60 százalékuk azonban szeretne többet tudni ezekről a dolgokról.

Az újrahasznosíthatóság fontos szerepet játszik a fogyasztói magatartásban is. A válaszadók nagy része (44 százalék) azt mondta, hogy azért vásárol inkább aludobozos italokat, mert a csomagolásuk könnyen újrahasznosítható. Ez az ok volt a legerősebb motiváció másokkal összehasonlítva, például a csomagolás könnyű súlya (32 százalék), könnyű szállíthatósága (35 százalék), tárolhatósága (34 százalék), egyszerű fogyaszthatósága (38 százalék) mellett. Így nem meglepő, hogy a felmérésben résztvevők 95 százaléka szerint a gyártóknak alumínium dobozokat, egy végtelenül újrahasznosítható csomagolást kellene használniuk.

A felmérésben 13 793, 16 évnél idősebb embert kérdeztek meg életkor és nem arányosan abban a 14 országban, ahol az Every Can Counts-nak helyi kezdeményezése van (Belgium, Szerbia, Ausztria, Magyarország, Görögország, Románia, Lengyelország, Csehország, Írország, Hollandia, Egyesült Királyság, Spanyolország, Olaszország, Franciaország) 2020. augusztus 5. és szeptember 14. között.