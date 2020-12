Egy nap alatt csaknem 8,5 ezer koronavírus-fertőzöttet találtak Ukrajnában

Hosszabb szünet után ismét szemügyre vette a koronavírus-járvány helyzetét Bill Gates, aki már a lezárások kezdete óta figyeli a kórokozó terjedését, illetve az egészségügyre és a gazdaságra nehezedő nyomást.

A Microsoft milliárdos társalapítója ezúttal úgy vélekedett: az Egyesült Államokban sokkal rosszabb is lehetne a helyzet, de reményei szerint ez nem következik be. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy



Gates a nevén lévő alapítvány által finanszírozott intézet, az IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) járványadataira hivatkozott a CNN -nek adott interjúban, ismét óvatosságra intve az embereket, szemlézte a hvg.hu. A vakcinák elkészülte szerinte lenyűgöző kutatói tevékenységet jelez, de ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk: a következő időszakban is nőhet a halálesetek száma, ám a kötelező szabályok betartásával megelőzhetjük ezt.