Az Unicef szerint komoly gondot okozott az oktatás szüneteltetése

Bekeményített a parlament, a jogállami szabályok betű szerinti alkalmazását követeli az Európai Bizottságtól.

Az Európai Bizottság beperlésével, sőt, bizalmatlansági indítvány benyújtásával fenyegetőzik az Európai Parlament, ha az Ursula von der Leyen vezette uniós testület meghajol a tagállamok akarata előtt, és nem hajtja végre az előírásoknak megfelelően a jogállam tiszteletben tartását előíró közösségi rendeletet. Mint korábban beszámoltunk róla , az EU képviselő-testülete szerdán állásfoglalásban értékeli az állam- és kormányfői találkozó múlt heti döntéseit, köztük a jogállami rendeletről született politikai nyilatkozatot. A parlamenti határozattervezet több okból is élesen bírálja a csúcson összehozott kompromisszumot. A véglegesített és elfogadásra benyújtott szöveget az előterjesztő négy frakció – a néppárti, a szocialista, a liberális és a Zöld – megfejelte egy nyílt fenyegetéssel is. Eszerint az EP minden rendelkezésére álló jogi eszközt – köztük az EU éves zárszámadásával kapcsolatos eljárást – fel fog használni arra, hogy az Európai Bizottságot szerződéses kötelezettségeinek betartására bírja. Érdemes emlékeztetni rá, hogy a parlament 1999-ben azzal kezdte a csalással és korrupcióval vádolt uniós végrehajtó és ellenőrző testület elleni procedúrát, hogy nem hagyta jóvá az előző évre vonatkozó zárszámadását. A Jacques Santer vezette EU Bizottság nem várta meg a kilátásba helyezett bizalmatlansági indítványt, hanem testületileg lemondott. Az EP most ugyanezzel az eljárással fenyegeti von der Leyenéket arra az esetre, ha nem hajtanák végre a jogállami rendelet rájuk rótt előírásait és késlekednének az alkalmazásával. Az elfogadás előtt álló állásfoglalásban a képviselő-testület emellett azt is beígéri, hogy az EU Bírósága elé citálja az Európai Bizottságot, ha a Szerződéseket megsértve elmulasztja a döntéshozatalt. Erre a Szerződések 265. cikke hatalmazza fel az uniós intézményeket. Az uniós alapokból érkező kifizetéseket a jogállami normák tiszteletben tartásához kapcsoló rendelet kulcsszerepet ró az Európai Bizottságra. Feladatául szabja a tagállamok folyamatos ellenőrzését és mulasztás esetén szankciók kezdeményezését. Az állam- és a kormányfők a múlt héten elfogadott nyilatkozatukban azt követelik a testülettől, hogy halassza el a jogszabály alkalmazását mindaddig, amíg az EU Bírósága nem dönt a jogszerűségéről. Az Európai Parlament szerint a tagállami vezetők ezzel túlléptek a hatáskörükön.