12 év kellett hozzá, hogy bilincs kerüljön egy rablógyilkosság tetteseinek csuklójára

Ahogy fejlődik a technika, egyre kevesebb esélyük van a bűnözőknek.

Még 2008. november 20-ra virradó éjszaka az ablakon keresztül törtek be a Jász-Nagykun-Szolnok megyében található Csépa településen élő 79 éves, egyedül élő idős asszonyhoz. A kegyetlen támadók kirámolták a lakást, majd megölték áldozatukat. Hiába tettek meg mindent a rendőrök, hogy kézre kerüljenek a tettesek, akkor nem sikerült elkapni a támadókat: a nyomozást 2010. december 27-én végül felfüggesztették. A Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztálya (KR KÜFFO) azonban nem adta fel a keresését. A korabeli bűnjeltárgyak ismételt vizsgálata, a technika fejlődése, illetve a kistérségben élő, életkorban számításba vehető, korábban bűncselekmények elkövetésével gyanúsított lakosok elszámoltatása eredményre vezetett. A hatóság látókörébe került egy 39 éves öcsödi lakos, akit a napokban ki is hallgattak. A férfi részletes, tényfeltáró vallomást tett a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban. Kiderült, hogy a most 36 éves, szintén öcsödi rokonával közösen nézték ki a sértett lakóhelyét. Elhatározták, hogy sapkában, kesztyűben, arcukat sállal eltakarva otthonában kirabolják az egyedül élő asszonyt, akitől ékszert és készpénzt reméltek. Két nappal később rokona autójával Csépára mentek, gyalog közelítették meg a házat. Átmásztak a kerítésen, majd az ablaküveget betörve jutottak be az áldozathoz. A zajokra felébredt az idős nő, akinek támadói nem kegyelmeztek:

felváltva ütötték, rúgták, kitépték füléből a fülbevalóját, végül kézzel és egy párnával megfojtották.