Titokban feloldották a tilalmat: lehet látogatni az idősotthonokban

Müller Cecília és Kásler Miklós már december 8-án aláírta „A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” címet viselő ajánláscsomagot.

Müller Cecília és Kásler Miklós titokban feloldotta a bentlakásos szociális intézmények, így az idősotthonok látogatási tilalmát is, de erről nemcsak a közvéleményt felejtették el tájékoztatni, hanem saját sajtójukat is. A tegnapi vírustájékoztatójában még az szerepelt, hogy „a kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van”, holott a két vezető már december 8-án aláírta „A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” címet viselő ajánláscsomagot. Ebben a járványügyi készültség ideje alatt javasolt megoldások között külön fejezet foglalkozik a „személyes látogató” fogadásával és az intézmény elhagyásának lehetőségével, ami kimondatlanul is a teljes ki- és bejárási tilalom végét jelenti. Az ajánlás alapján maszkviselés, lázmérés, távolságtartás és kézfertőtlenítés mellett a látogatónak nyilatkozni kell, hogy nincsenek covidos tünetei és 14 napon belül nem érintkezett igazolt fertőzöttel, de a találkozás biztonságos helyének kiválasztásában szabad kezet ad az otthonok vezetőinek. Az országos tiszti főorvos elismeri, hogy a megoldásoknak erős korlátot szabnak az épületek adottságai, ezért több ajánlást is tesz. Ha nem alakítható ki látogatószoba az intézményen belül, akkor az ajánlás az udvaron felállított fűthető sátort vagy konténert javasolja, ahol egy bentlakót egyszerre ketten kereshetnek fel maximum 30 percre. Ennek egyik előnye a tiszti főorvos szerint, hogy így a látogatók nem mennek be az intézménybe. Az intézményben kialakított eljárásrendet a járási hivatalnak is jóvá kell hagyni, tehát a látogatási lehetőség nem egyszerre nyílik meg az ország valamennyi otthonában. Ahol jelenleg fertőzött lakó vagy dolgozó miatt karantén van, természetesen csak a zárlat feloldása után kezdődhet meg a családtagok beengedése. Az intézmények vezetőinek szétküldött látogatási engedély nagyon sok helyen szinte megoldhatatlan feladatot jelent. Egy 60 fős idősotthon igazgatója például a következő napokban csak azt tudja megengedni, hogy a mozogni képes gondozottak felöltözve az intézmény udvarán találkozzanak rokonaikkal, mert az épületben hirtelen nem tudnak kialakítani olyan kívülről könnyen megközelíthető helyiséget, ahol plexifallal tudnák elválasztani a vendégeket. Az ágyhoz kötött bentlakók látogatóit pedig beöltöztetik majd teljes védőfelszerelésbe, amíg ki nem fogynak a védőruhákból – tette hozzá. Beszéltünk olyan vidéki intézmény vezetőjével, ahol látogatófülkének nevezik azt a kis szobát, ahol plexifallal és hangosító berendezéssel oldják meg a találkozási lehetőséget és a XIII. kerületi otthonban is el tudtak különíteni egy előteret a hátsó bejáratnál, hogy a vendégek ne menjenek végig a lakók által használt tereken. Karácsonyi Magdolna aljegyző szerint ugyanakkor aki sátrat vagy konténert tenne egy idősotthon udvarára, az még soha nem foglalkozott a szociális szférának ezzel a területével. Az országos tiszti főorvos azt is írja, hogy az ágyhoz kötött lakókat mozgatható betegágyakon kellene egy külön helyiségbe vinni a látogatás idejére, de rögtön hozzáteszi, hogy ilyen ágyakkal a magyar bentlakásos otthonok nem rendelkeznek, ha netán mégis, akkor meg azok nem férnek be a liftbe. Ezért aztán a haldoklók látogatásához hasonló védőfelszerelésben meg kell engedni, hogy egyszerre két vendég bemehessen az ágyban fekvőkhöz. Ahol pedig önálló lakrészben él az idős ember, ott időkorlát sincs, addig beszélgethetnek, ameddig akarnak. Bár a javaslat alapján online regisztrációs felületet kellene kialakítani a látogatók jelentkezésére, ezt a legtöbb idősotthonban nem tudják megoldani, így végigtelefonálják a gondozottak családját, hogy beosztást készíthessenek az ünnepek környékére. Nemcsak erre a munkára kellene külön ember, hanem az eltöltött idő ellenőrzésére, s ahol mégis sikerül kialakítani látogatószobát, ott annak fertőtlenítésére is, ami újabb szinte lehetetlen feladatot jelent az intézményeknek. Mégis minden megkérdezett idősotthon vezetője azt mondta lapunknak, b orzasztó és embertelen volt az elzártság, ideje volt oldani a szigoron, mert a karácsony közeledtével egyre nehezebb volt tartani a lelket az idős lakókban, akik jogfosztottnak, kiszolgáltatottnak érezték magukat, nőtt körükben a depresszió, a bizonytalanság érzése, mert egy telefon, de még egy videókapcsolat sem pótolja, hogy találkozhatnak a gyerekeikkel, unokáikkal.



Kijárás is van Különösen méltányolható helyzetekben eddig is elhagyhatták az otthont a bentlakók, bár azt még Müller Cecília is elismeri, hogy „a felmentés nincs szabályozva”, pedig „karácsony közeledtével ez különösen fontos”. Ezért azt javasolja, 72 óránál rövidebb kint tartózkodás után 10 napig különítsék el az intézménybe visszatérő idős embert, ha ennél hosszabb ideig marad távol, akkor két negatív PCR tesztet kell bemutatnia.