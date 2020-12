Reformra várva - Matolcsy a kormányzat lépéseit kritizálta

„Elvárható lett volna személyesen Öntől is, hogy ha nem is segíti, de legalább ne kritizálja ezt a törekvést” – olvasható a Dunaferrtől elbocsátott szakszervezeti vezetőknek írt felmondólevélben.

Kézhez kapták felmondólevelüket a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetői: ebben munkájukat és lényegében szakszervezeti tevékenységüket kifogásolja a cég vezetése. Győri Gábornak, a szakszervezet alelnökének például igazolatlan hiányzást rónak fel, továbbá azt, hogy „kritizálta, pocskondiázta” a sajtó útján a jelenlegi vezetést. Kifogásolják azt is, hogy elfogadó nyilatkozatot írt alá az ISD Dunaferr Zrt. felügyelőbizottsági tagi tisztségére, és ezt elhallgatta a munkáltató elől. „Ön részese egy jogtalan, a munkáltató jogi és gazdasági érdekeit veszélyeztető hatalomátvételi törekvésnek, ami megengedhetetlen” – olvasható a szakszervezet honlapján is közzétett felmondólevélben Mint arról beszámoltunk : a dunaferres szakszervezeti vezetőket múlt pénteken nem engedték be a munkahelyükre, a szeptember 30-án lejárt mandátumú, de magát még mindig legfőbb, általános vezérigazgató-helyettesnek nevező Evgeny Tankhlievich pedig „áruló, kollaboráns magatartásuk miatt” el is bocsátotta állásukból. Ezt egy dolgozóknak szánt körlevélben írta meg , amelyben az „ukrán horda” kiszolgálóinak nevezte őket. Az ügy hátterében az orosz és ukrán tulajdonosok közti vita húzódik meg, amelynek a szakszervezeti vezetők is áldozatul estek. Most ott tartunk, hogy mindkét fél birtokvédelmi kérelmet adott be az önkormányzathoz – mondta lapunknak László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Hangsúlyozta: a szakszervezet egyik fél oldalán sem áll, a dolgozók érdekeit képviseli és azért küzd, hogy legyen párbeszéd a munkáltatóval, a munkavállalók pedig kapják meg időben a fizetésüket. A szakszervezet a történtek miatt több peres eljárást is indít, a törvénytelennek tartott felmondás miatt pedig a munkaügyi bírósághoz fordulnak. A szakszervezeti tisztségviselő ugyanis nem csak gyárkapun belül végzi munkáját: betegekhez, nyugdíjasokhoz jár támogatást vinni, vállalkozókkal, üzemeltetőkkel találkozik, megyei és országos egyeztetésekre, megbeszélésekre jár, ügyvédekkel, könyvelővel találkozik. Az érdekvédők emiatt munkaidő-kedvezményben is részesülnek, emiatt nem róható fel igazolatlan hiányzás – hangsúlyozta László Zoltán. Eközben újabb szakszervezetek álltak ki a dunaferres érdekvédők mellett. A Szakszervezeti Akciószövetség szerint már nyílt háború zajlik a szakszervezetek ellen: a cégvezetők ma Magyarországon akadályozhatják és ellehetetleníthetik az érdekképviseletek működését, érdemi következmények nélkül elbocsáthatják az érdekvédőket, mondvacsinált hivatkozások alapján megakadályozhatják választott tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok tevékenységét. Szerintük ezért a törvényalkotók is felelősek, ezért követelik, hogy a kormány kezdeményezze A munka törvénykönyvének módosítását. Ennek során vegye figyelembe a munkavállalók érdekeit; törölje el a rabszolgatörvényként elhíresült túlóra szabályozást, erősítse meg a munkavállalói és a szakszervezeti jogokat, állítsa helyre a szociális párbeszédet, a kollektív tárgyalások rendszerét. Az akciószövetség tagszervezetei – az Egyesült Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete – egyúttal kiálltak a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség mellett, és tiltakoznak vezetőiket ért „munkáltatói bosszúhadjárat, a cégvezetés törvénytelen munkáltatói intézkedései” miatt.