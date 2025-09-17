Így élünk 2015-ben

Ahogy egyik év követi a másikat, a gazdaság szereplői - az állam, a cégek és a háztartások - kíváncsian várják: mit is hoz a következő esztendő. Ebből a szempontból 2015-re tekintve fordulatról számolhatunk be: a kormány, a Magyar Nemzeti Bank, a gazdaságkutatók és a hazai és a külföldi banki elemzők prognózisai között alig-alig lelhető fel érdemi különbség. A tavalyi, tehát 2014-es 3,2 százalék körüli gazdasági növekedés idén 2,2-2,5 százalék körül alakulhat. A beruházások minden bizonnyal kissé visszafogottabbak lesznek, a jelenlegi gyakorlatilag nem létező infláció 2015 végére 2,5 százalékosra emelkedhet.