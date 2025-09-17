Jövőre beindulhat a gazdasági növekedés, ám a választási osztogatások miatt az államháztartási hiány is emelkedhet 2026-ban - állítják az MBH Bank elemzői.
Hiába vezet minden mérvadó kutatás szerint a Tisza Párt, túlságosan lejt a pálya: az erőforrásokban látható brutális fideszes fölény, az ellenzéki párt jelöltállításának halogatása és a kockázatok Orbán Viktor pártja felé billentik a mérleget.
Az Európai Bizottság őszi gazdasági előrejelzése szerint Magyarországon a gazdasági növekedés 2024-ben 0,6 százalékos lesz és csak 2026-ra emelkedik 3,1 százalékra. A fogyasztás lesz a növekedés fő hajtóereje, míg az export és a beruházások a kereskedelmi partnerek mérsékelt növekedése miatt bővülnek.
A ma rendelkezésre álló előrejelzések szerint Magyarország gazdasága 2023-ban 0,8 százalékkal zsugorodott, ami nagyjából megfelel az Európai Bizottság (EB) őszi előrejelzésének — olvasható a brüsszeli testület csütörtökön közzétett téli gazdasági előrejelzésében, amely a tagállamok gazdasági növekedését és inflációs kilátásait értékeli.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2023-ra 0,5 százalékos GDP csökkenésre számít, míg jövőre 2-2,5 százalékos növekedést növekedést jósolnak.
A korábbi 2,5 százalékról, 2,2 százalékra vette vissza a jövő évi GDP-előrejelzést a GKI Gazdaságkutató Zrt az őszi prognózisában. A cég idénre fél százalékos gazdasági csökkenést vár, lefele mutató kockázatokkal.
Novemberi 1000 milliárd forintot meghaladó hiány után decemberre 1215 milliárd forintos deficitet ígér a Pénzügyminisztérium.
A vártnál gyorsabban állt helyre a magyar gazdaság növekedése, ám a negyedik hullám, illetve a Brüsszellel kiéleződött vita már gazdasági károkkal jár, ami fékezi a növekedést - olvasható a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb gazdasági elemzésében.
Voltaképpen minden marad, ahogy volt, csak a szegény és megosztott Afganisztánban most egy új hatalom próbálja maga alá gyűrni a helyi közösségeket - írja a térségben újságíróként régebben többször is megfordult szerző.
A koronavírus-járvány második hulláma miatt a világgazdaság helyreállása a korábban vártnál hosszabb ideig tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának várakozásai szerint. A testület a hétfői ülésén nem változtatott a jegybanki kamatokon, az ülésről kiadott közlemény legfőbb üzenete, hogy a jegybank elsődleges célja továbbra is az „árstabilitás elérése és fenntartása.”
Bizonytalan a gazdasági válságból való kilábalás ütemének megítélésben a jegybank, a helyreállítás elhúzódhat egészen 2022-ig, amely fontos szempont lehet a választásoknál.
Lehet, hogy megússzuk 4-5 százalékos visszaeséssel, de a mínusz nyolc százalékos GDP csökkenés sem kizárt a – Pénzügykutató Zrt legfrissebb prognózisa szerint. Jövőre nem számítson senki komoly béremelésre.
A szállítási láncokban zajló átalakulási folyamatok, az erős export kitettség, a turizmus visszaesése, és a fogyasztási trendekben várható változások miatt a jövő évtől emelkedik a vállalati fizetésképtelenségi kockázata Magyarországon. Ugyanakkor a fizetésképtelenségi eljárások előrejelzése jobb képet mutat hazánkban, mint a környező országokban.
Az euró árfolyama áttörve a lélektani 360 forintot 361,6 forintig emelkedett, ez öthavi mélypont.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. erre az évre hat százalékos GDP-csökkenést jelez előre, ami messze van az MNB optimista előrejelzésétől.
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank jóval szerényebb válsággal számol.
Az elmúlt években Magyarországon kialakított centralizált rendszernek vannak előnyei, de óriásiak a hátrányai – olvasható a GKI Gazdaságkutató gyorsjelentésben.
Romlanak a világgazdasági körülmények és kifulladnak az EU-transzferek serkentő hatásai.
Az első negyedévben a 4,1 százalékos magyar gazdasági növekedés sokkal gyorsabb volt az Európai Unió átlagánál, a régióban azonban nem tekinthető kiugró teljesítménynek.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke szerint megalapozott a Varga Mihály által a munkából élők költségvetésének minősített 2018-as büdzsé, a javaslat előkészítése és tartalma megfelel a jogszabályoknak, és hozzájárul Magyarország költségvetési stabilitásának fenntartásához. Akkor is, ha az ÁSZ a kiadások között 107 milliárd forint összeg erejéig túlköltekezést prognosztizál.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) stábja a tavalyi 0,15 százalékos pénzerősödés után az idei évre továbbra is jelentéktelen 0,5 százalékos fogyasztói árindex emelkedést vár, amelyet jövőre 2,6 százalékos pénzromlás követhet. Egyre növekszik viszont azoknak a tábora, akik szerint az MNB 3 százalékos inflációs célja a jelenlegi helyzetben felülvizsgálatra szorul.
Ahogy egyik év követi a másikat, a gazdaság szereplői - az állam, a cégek és a háztartások - kíváncsian várják: mit is hoz a következő esztendő. Ebből a szempontból 2015-re tekintve fordulatról számolhatunk be: a kormány, a Magyar Nemzeti Bank, a gazdaságkutatók és a hazai és a külföldi banki elemzők prognózisai között alig-alig lelhető fel érdemi különbség. A tavalyi, tehát 2014-es 3,2 százalék körüli gazdasági növekedés idén 2,2-2,5 százalék körül alakulhat. A beruházások minden bizonnyal kissé visszafogottabbak lesznek, a jelenlegi gyakorlatilag nem létező infláció 2015 végére 2,5 százalékosra emelkedhet.
Emelte bruttó 4-4 forinttal a gázolaj és a benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt. Az emeléssel a gázolaj literenkénti átlagára 426-427 forintra, a benziné 425-426 forintra nőtt.
A kedvező nemzetközi hangulat miatt további emelkedésre számítanak a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn az MTI által megkérdezett elemzők.