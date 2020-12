Operatív törzs: január 11-én nyitnak újra a középiskolák

A pedagógusok további teszteléséről is szó volt a szerdai operatív törzs tájékoztatóján.

Csökkent azon iskolák száma, ahol rendkívüli szünetet vagy digitális tanrendet kellett elrendelni, ez is azt mutatja, hogy csökkennek az esetszámok és hamarosan kezdődik a téli szünet – kezdte a tájékoztatót Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára Az általános iskolák tervek szerint január 4-én, a középiskolák 11-én nyitnak ki jelenléti oktatással. A középiskolákban az első hét még digitális oktatással folyik majd. A vártnál kisebb az átfertőződés mértéke az oktatási intézményekben a tesztek alapján. Januárban folytatódik a pedagógusok tesztelése, de másként fog lezajlani. Lesz rá lehetőség, hogy a pedagógusok az országos mentőszolgálat pontjain ingyenesen tesztelésnek vessék alá magukat még a január 4-i iskolanyitást megelőző hétvégén (január 2-án és 3-án) – tette hozzá Maruzsa Zoltán. A járvány elleni egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány újabb fél évre meghosszabbította a járványügyi készültséget - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője. Gál Kristóf közölte: szerdától a tömegközlekedési eszköz vezetője nem köteles maszkot viselni a jármű zárt kialakítású vezetőfülkéjében. Az utasoknak azonban a tömegközlekedési eszközön a maszk viselése kötelező - tette hozzá. A szóvivő tájékoztatása szerint a kormány döntései kedd este megjelentek a Magyar Közlönyben. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetőjeismertetésével kezdte a tájékoztatót. Az elhunytak között 3 százaléknak nem volt krónikus betegsége. Vakcinára már 200 ezren regisztráltak, december végén érkezhet Magyarországra az első adag, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét megkapja és megkezdődhet az egészségügyi dolgozók oltása. Az első fertőzés átvészelése mintegy 6 hónapig tartó védettséget biztosít. Akik tavasszal átestek a fertőzésen, azoknak érdemes kérni az oltást, akik most ősszel, azoknak nem szükségszerű. Többféle vakcina lesz elérhető, mindegyiknél fel lesz tüntetve, hogy melyiket kinél célszerű alkalmazni. A szociális intézményekben, idősotthonokban továbbra is érvényben van a látogatási tilalom - közölte Galgóczi Ágnes. Lesz egy határozat arról, hogy az idősotthonok lakói hogyan tudnak kapcsolatot tartani a családtagjaikkal, erről a napokban kapnak értesítést az intézmények. A Népszava úgy tudja, titokban már feloldották a tilalmat . Kérdésre válaszolva Galgóczi Ágnes elmondta, hogy az igazolt koronavírus-fertőzésnek mindössze 2 százaléka egészségügyi dolgozó.