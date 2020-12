Zavar a Fidesz-frakcióban az atomtemető miatt

A fideszes képviselők nem elhanyagolható része is nemmel szavazott arra, hogy a Mecsekben nukleáris hulladéktemetőt nyissanak.

Összesen huszonkét törvényről, parlamenti határozatról, nemzetközi egyezményről és a hozzájuk benyújtott módosító javaslatokról is szavazott alig bő egy óra alatt az Országgyűlés, nem csoda, hogy kisebb zavar keletkezett a Fidesz soraiban, amikor az ország nukleáris hulladékkezelési stratégiájáról kellett gombot nyomni. Ennek köszönhető, hogy 21 fideszes képviselő is leszavazta a kormány előterjesztését,azonban a javaslat elfogadásához szükséges többség így is megvolt. Vagyis, a nyugati Mecsekben indulhatnak a kutatások egy új kis-, és közepes radioaktivitású nukleáris hulladék tárolására alkalmas helyszín megtalálására. Keresztes László Lóránt az LMP pécsi illetőségű frakcióvezetője előző nap a határozat vitájában joggal kifogásolta, hogy a Fidesz baranyai képviselői, köztük Bánki Erik és Hoppál Péter még csak jelen sem voltak (korábban pedig Bánki Erik és Nagy Csaba még fel is szólalt támogatólag a tervek mellett) – az érintettek végül fegyelmezetten támogatták az előterjesztést. Ezt leszámítva azonban olajozottan működött a törvénygyár. A – Fideszes terminológiával – „börtönbizniszt ellehetetlenítő” törvény például teljes kormány-ellenzék egyetértésben ment át a Házon, a módosítás értelmében a fogva tartás körülményei miatt megítélt pénzbeli kártérítést csak az elítélt szabadulása után lehet kifizetni, de addig is le lehet vonni belőle minden felmerült más tételt, például az áldozatnak megítélt kompenzációt. Ezen kívül még több olyan törvényjavaslat is volt, ami élvezte az ellenzék támogatását, például az elkobzott javak közérdekű felajánlásáról szóló törvény, de a Rákos mezei Királydombot is teljes egyetértésben nyilvánította nemzeti emlékhellyé a parlament. Természetesen minden párt megszavazta, hogy a frakciók állami támogatásából egyúttal az adott párt működését is lehessen finanszírozni a koronavírus miatti nehézségekre hivatkozva. (Jövőre ugyanakkor a jelek szerint nem csökkentik a pártok támogatását a felére, mint tették idén.) Törvénnyel segítették a Brexit után is nálunk maradni kívánó brit állampolgárok helyzetét, a szakma túlélése érdekében könnyítették a nálunk forgatott filmek külföldi szereplőinek beutazását a koronavírus járvány idején, egyszerűsítették az anyakönyvi eljárásokat és számos más adminisztratív ügyintézési kötelezettséget az állampolgárok számára. Elfogadták a „dróntörvényt”, ennek értelmében január 1.-től a 120 grammnál nagyobb tömegű repülő szerkezetek csak engedéllyel működhetnek. Bűncselekmény lesz, ha valakinek – például egy kormányközeli oligarchának – a házát, birtokát drónról fotózzák. Ha ezt nagy nyilvánosság előtt közzé is teszik, akkor az minősített esetnek számít majd. Ritka eszközhöz nyúlt a legutolsó szavazás alkalmával az Országgyűlés: az Európai Unió több határozatát kifogásolták a szubszidiaritás elvének be nem tartása miatt – ebben a ciklusban ez volt az első ilyen döntés és az előzőben is csak egy hasonlóra került sor. Az LMP és a Jobbik a kormánytöbbséggel együtt szavazott, a DK, az MSZP és a Párbeszéd nem vett részt a szavazásban. A parlament felsőházi üléstermét egyébként már szinte belengte a karácsony atmoszférája: kedden Gyurcsány Ferenc kért bocsánatot mindenkitől, akit az év során esetleg megbántott a heves politikai viták során, ma Dömötör Csaba kívánt pártállástól függetlenül áldott, békés ünnepeket mindenkinek. Amikor pedig Lezsák Sándor levezető elnök is Boldog Karácsonyt kívánt leköszönésként, szinte tapsvihar tört ki. Az idei évre bezárt a törvénygyár, a menetrend szerint legközelebb február közepén találkoznak a képviselők újra nagyjából akkor, amikor a november 10-én 90 napra kihirdetett veszélyhelyzet is lejár majd – amit, mint azt a Népszavának több kormánypárti honatya is elmondta, a biztató járványügyi tendenciák alapján vélhetően nem kell majd meghosszabbítani.