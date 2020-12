A jutalmazásnál büntet a kormány

Közel háromszor több anyagi elismerés jár az olimpiai bajnoki címért, mint a paralimpiaiért a kormányrendelet múlt heti módosítása után.



December 8-án jelent meg a Magyar Közlönyben a kormányrendelet az olimpián és paralimpián első nyolc – azaz pontszerző helyen – végző sportolók, illetve csapatok jutalmazásáról . Az olimpikonok esetében az összegek jelentősen nőttek a 2016-os riói olimpia összegeihez képest, a paralimpikonoknál nem történt változás. Ez azt jelenti, hogy amíg egy olimpiai bajnok jövő nyáron a korábbi 35 millió helyett 50 millió forintot kap, a paralimpiai aranyérmes jutalma 17,5 millió forint lesz, ugyanannyi, mint 2016-ban. Utóbbi összeg a 2012-es londoni paralimpián még 23 millió forint volt. Lapunk arra volt kíváncsi, mit szólnak a parasportolók ehhez a döntéshez? Az érintettek csak nevük elhallgatásával merték vállalni véleményüket, ami sajnos egyáltalán nem meglepő a jelenlegi magyarországi viszonyok ismeretében. Nem mindenkit keserített el a kormány döntése.

„Már van paralimpiai érmem, ezért havonta kapok életjáradékot, ennek összege megegyezik azzal, amit az olimpiai dobogósok kapnak, ennek köszönhetően megvan az anyagi biztonságom a jövőben is, ezért számomra nincs akkora jelentősége annak, mennyit kapok egy esetleges újabb kiváló eredményért Tokió után” – mondta az egyik sportoló.

Nem mindenki volt ennyire megértő, akadt olyan, aki azt mondta, becsapva érzi magát, ugyanannyit edz sportágában minden nap, mint az olimpikonok, mégsem ismerik el egyformán az elért eredményeket, aminek nagyon rossz az üzenete.



„Ugyanannyit tankolok ugyanannyiért, mint az olimpikonok, ugyanazok a doppingszabályok vonatkoznak rám, mint rájuk, ugyanonnan, ugyanannyiért jutok táplálékkiegészítőkhöz, mint ők, minden terhünk, kötelezettségünk ugyanaz, a teljesítményünk anyagi elismerésében mégis óriási a különbség, ami számomra érthetetlen és elfogadhatatlan” – hangzott egy újabb vélekedés.

Abban minden nyilatkozó sportoló egyetértett (akadtak, akik név nélkül sem merték vállalni a nyilatkozatot, pedig nagyon erősen fogalmaztak, miután ígéretet kaptak rá, hogy amit mondanak semmilyen formában nem jelenik meg), hogy hiányolják a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) részéről a tájékoztatást. A hivatalos kommunikáció szerint a jutalmak összegéről egyeztetett egymással a Magyar Olimpiai Bizottság, az MPB és az Emmi sportállamtitkársága, a parasportolók mégis a sajtóból értesültek a változásokról. Tájékoztatásuk elmaradásáért Szabó Lászlót, az MPB elnökét tették felelőssé.



„Elnök úr vezeti egyebek mellett a Magyar Sakk Szövetséget is, az elmúlt hetekben sokat foglalkozott a budapesti sakkolimpiával, ezért ránk nem maradt ideje. Nagyon rossz, hogy rólunk, nélkülünk döntöttek.” Lapunk kedden és szerdán is kereste az MPB elnökét, aki általában elérhető szokott lenni, ezúttal egyik nap sem vette fel a telefonját, hogy reagáljon a sportolók véleményére. A kormányrendelet megjelenése utáni napon azt mondta nekünk, hogy az értékelés előtt tanulmányozni kell a teljes szöveget, ami nemcsak az olimpiai és paralimpiai jutalmakról szól, hanem tartalmazza a Világjátékokon, világ- és Európa-bajnokságokon elért kimagasló eredmények anyagi elismerését is. A 2016-os riói paralimpián a magyarok egy arany mellett kilenc-kilenc ezüst- és bronzérmet nyertek. Jövő nyáron Tokióban összejöhet akár három-négy arany is az optimista jóslatok szerint, ha a pontszerzők ugyanannyit kapnának, mint az olimpikonok (az első nyolc helyezett részesül pénzjutalomban), akkor ez legfeljebb 200 millió forint egyszeri plusz kiadást jelentene a költségvetésnek. Ez az összeg lázba sem hozza a NER örök nyerteseit, a Magyar Tenisz Szövetség előző vezetése ennél tizenhét és félszer több állami pénz elköltésével (3,5 milliárd forint) nem tudott elszámolni, a kormány pótolta a hiányt, a vétkesek felelősségre vonása eddig nem történt meg.

Egyező életjáradék Az olimpián és paralimpián érmet szerzett sportolók 35. életévük betöltése után havonta életjáradékot kapnak, itt nincs köztük megkülönböztetés. Az aranyérmeseknek a KSH által megállapított havi bruttó átlagkeresetet utalják, ami jelenleg 375 200 forint, az ezüstérmesek ennek az összegnek a 60, a bronzérmesek a 40 százalékát kapják meg. Több dobogós helyezéssel rendelkező sportoló esetében a járadék az érmek számával arányosan nő.

Athénban és Pekingben egyenlőség volt A Gyurcsány-kormány döntött úgy a 2004-es athéni nyári játékok előtt, hogy nem tesz különbséget az olimpiai és paralimpiai helyezettek díjazása között. Négy évvel később, Pekingben is ugyanannyi jutalmat kaptak az olimpikonok és paralimpikonok. A 2012-es londoni játékok előtt az Orbán-kormány csökkentette a paralimpiai jutalmakat azzal az ígérettel, hogy a különbözetet megkapja a parasport szakmai programok finanszírozása és műhelytámogatások formájában. Ez az ígéret azonban nem teljesült, mert az ország nehéz gazdasági helyzetére hivatkozva a különbözet jelentős része az államkasszában maradt.