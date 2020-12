Szerdától a szociális dolgozók is ingyen utazhatnak

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint „tavasz környékén” jöhet egy törvénycsomag a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatban.

Dolgozik a gyermekvédelmi rendszert áttekintő kormányzati munkacsoport, tavasz környékén jöhet egy törvénycsomag a pedofil bűncselekményekkel kapcsolatban – mondta el a Fidesz sajtótájékoztatóján Kocsis Máté, a párt frakcióvezetője, a munkacsoport elnöke a hvg.hu kérdésére. A képviselő szerint egyelőre többféle megoldáson gondolkoznak, de ezek adatvédelmi-, személyiségi jogi vonatkozásait is figyelembe kell venni a konkrét törvényjavaslatok kidolgozásánál. – Van olyan elképzelés, hogy kerüljön be a személyibe, ha valakit pedofil bűncselekményért ítélnek el, és van olyan is, hogy legyen nyilvános lista ezekről az emberekről, de természetesen meg kell vizsgálni, hogy ezek beleillenek-e például az unós jogba – mondta a képviselő.