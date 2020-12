Kitartanak a régiségek szerelmesei: várják vissza a vevőket az antikváriumok

Különböző mértékben viseli meg a járványhelyzet az antikváriumokat. Míg van, ahol hosszú ideig is üresen áll az üzlet, máshol csak részben csökkent az érdeklődés.

Az antikvárium sokunk számára az a hely, ahová nem csak célirányosan térünk be, hosszan lehet gondtalanul is barangolni, átböngészni a tömött polcokat, vagy akár belelapozni egy-egy régebbi kötet lapjai közé. Mindazt, ami most a járványidőszakban nem annyira ajánlott, vagy úgy érezzük, talán nincs itt az ideje. Az antikváriumok azonban továbbra is várják az érdeklődőket, nem csak a fizikai, hanem a virtuális térben is. – A Magyar Antikváriusok Egyesülete, amelyhez a hazai antikvárius szakma krémje tartozik, illetve annak vezetősége többször konzultált a tagokkal a vírushelyzetben. Fölvetődött ugyanis annak lehetősége, hogy a szorult helyzetbe került kollégáknak segítséget nyújtsunk. Viszont az első hullám elején úgy tűnt, hogy az online megjelenéssel, esetleg webáruházzal rendelkező egyesületi tagok forgalma inkább nőtt, mint csökkent. Ez a folyamat a nemzetközi, s főként az európai trendekhez hasonlóan ment végbe – az összehasonlításra azért is van lehetősége az egyesületnek, mert tagja az antikváriusokat tömörítő nemzetközi szervezetnek, az ILAB-nak – kezdte lapunknak Bősze Ádám, az egyesület elnöke. Hozzátette, úgy tűnik azonban, hogy a második hullám mást hoz. – Amíg márciustól májusig nőtt a forgalom, most ősszel és télen a fontosabb gyűjtők már óvatosabban költenek, és a tágabb értelemben vett olvasóközönség is visszafogottabb. – A két időszak eltér egymástól, mivel a mostani a karácsonyi készülődés jegyében zajlik. Ezért nehéz is összehasonlítani – erősítette meg a különbséget Menyhárd László a Vonnegut, a Pesterzsébeti és a Pestszentlőrinci Antikváriumok vezetője is. – A vásárlásokat érinti a korlátozás, ám a tavaszi első két hét szinte teljes leállása után ez ősszel nem volt érzékelhető a kezdetekben sem. Tavasszal az első hetek után sem állt vissza a forgalom a szokásosra, annak fele lehetett. Az őszi időszakban a tavaly karácsony előttihez képest van visszaesés, de összességében jó hetven százalékosnak mondható. Az emberek mostanra szerintem kevésbé tartanak a fertőzéstől – emelte ki. Ezzel szemben Kertész András, a Font Antikvárium vezetője arról beszélt, a visszaesés a járvány második hullámában még nagyobb, mint korábban. – Ma már szinte senki nem jön be az antikváriumba, csodának tekintem, ha két-három látogatónál több nyitja rám az ajtót, és szép számmal vannak olyan napok, amikor egyetlen könyvet sem adok el a boltban. Tóth Tamás a Múzeum Antikvárium részéről hasonló, de kevésbé borús tapasztalatokról adott számot. Mint elmondta, belvárosi antikváriumként a forgalom fő részét a betérő vásárlók adják – köztük nagy számban külföldi vevők is –, akiknek számát azonban érzékenyen befolyásolta a járványhelyzet, így egyre gyakrabban fordul elő, hogy akár negyedórán keresztül is üres az üzlet. Noha hozzátette, úgy látja, a törzsvevőket nem riasztja el a járvány attól, hogy betérjenek, és végig nézzék kedvenc polcaikat.



Bősze Ádám szintén kiemelte, a francia, az angol és a német kollégákkal együtt a magyar antikváriusok is annak örülnének, ha a vevők visszatérnének a boltokba, személyesen mennének el az árverésekre. – Ugyanis egy könyvről az ember egy, vagy két kép és szakszerű leírás alapján sem tud úgy fogalmat alkotni, mint ha azt a kezébe fogná. Tény azonban, hogy a kényszerűségből is választott online vásárlások számának emelkedésével az adott dokumentumról készül fotó és leírás minősége fölértékelődött – részletezte. Az online eladásokról változóan nyilatkoztak az antikváriusok. A Vonnegut, a Pesterzsébeti és a Pestszentlőrinci Antikvárium vezetője elmondta, a forgalmuk körülbelül kilencvenöt százaléka eleve is internetes, vírustól függetlenül is erősebb ez az oldal. Hozzátette, ez érthető is, hiszen boltról boltra járni egy könyv után időrabló dolog, s a legtöbben célirányosan keresnek, az ad hoc böngészés az antikváriumban másodlagos. Kertész András arról nyilatkozott, a Font Antikvárium könyveinek többsége elérhető a Vatera kereskedői oldalon, s habár az internetes eladás is a negyedére-ötödére csökkent, jelenleg a forgalom túlnyomó részét az ott eladott könyvek teszik ki. Tóth Tamás arról beszélt, a járvány első hullámában az elsők között zártak be, s a webáruházban harminc százalékos kedvezményt hirdettek, amelynek volt eredménye, ám a korábbiakat nem tudta megközelíteni, honlapjuk a forgalom negyven százalékát teljesíthette. – Az online vásárlás tapasztalataink és információink szerint inkább a nagy cégek irányába tereli a vásárlókat, és mi lelkesek vagyunk, de kicsik – tette hozzá Tóth Tamás. Viszont pozitívumként említette, hogy a korábban időhiány miatt félretett ötleteik közül elő tudtak húzni néhányat, ilyenek a kisebb tételszámú, tematikus online árverések, és a tematikus ajánló jegyzékek. Az antikváriumvezető azt is elmondta, tavasszal igényelték a nyolcvan százalékos bértámogatást, ami valós segítséget jelentett számukra. Ám emellett megjegyezte, hiába kértek segítséget az önkormányzattól a bérleti díjak mérséklése kapcsán, elutasító válasz érkezett. (Ennek kapcsán kerestük az önkormányzatot, lapzártánkig nem válaszoltak.) A kérdésre, voltak-e témák, amelyek iránt kifejezetten érdeklődtek a vevők, eltérő válaszok érkeztek. A Bősze Ádám Zenei Antikvárium ügyfélkörébe szinte csak külföldiek tartoznak, akik eddig is online adták le rendeléseiket, így ez nem változott, tudtuk meg az antikvárium vezetőjétől. – Az itthoni vásárlási szokásokkal kapcsolatban annyi információm van, hogy tavasztól kezdve mintha többen szeretnék értékesíteni kotta-, vagy zenei könyvgyűjteményüket – tette hozzá. A Vonnegut, a Pestszentlőrinci és Pesterzsébeti Antikváriumok kapcsán Menyhárd László kiemelte, az első időkben jelentős volt a virológiával foglalkozó kiadványok keresése, de az ezotéria és kereszténység utolsó időkkel foglalkozó részei is fellendültek. A Font Antikváriumban nem volt érzékelhető megnövekedett érdeklődés bizonyos témák iránt a csökkent vásárlások nyomán, ám Kertész András megjegyezte, tavasz óta nem adott el útikönyvet. Tóth Tamás úgy érzékelte, nem tolta el a járvány az érdeklődést egy műfaj felé, de Albert Camus Pestise, és Gabriel Garcia Marquez Szerelem kolera idején című regénye most is gyorsan elkel.