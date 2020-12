Továbbra sincs megállapodás a minimálbérről

Még mindig nem tudni, mekkora lesz a jövő évi minimálbér. A szakszervezetek most már kétlépcsős emelést is elfogadhatónak tartanának. A kormány nem segít.

Komoly várakozásokkal érkeztek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) szerdai ülésére a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői. Arra számítottak ugyanis, hogy Palkovics László innovációs miniszter egy kormányjavaslattal érkezik majd a béreket terhelő adók és járulékok csökkentésével kapcsolatban. Ez ugyanis jelentősen megkönnyítené a jövő évi minimálbérről szóló megállapodást, a munkáltatók ugyanis csak akkor látnak lehetőséget az emelésre a jelenlegi gazdasági helyzetben, ha a kormány csökkenti a szociális hozzájárulási adót. A miniszter azonban – bár ritka pillanatként jelen volt az online folytatott megbeszélésen – továbbra is csak arról tájékoztatott: a munkaadók és a munkavállalók megegyezésében bízik a kormány. Adó és járulékcsökkentésekről pedig nem ejtett szót. Minderről Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke tájékoztatta lapunkat az ülést követően. Elmondta azt is: a szakszervezetek viszont egy új javaslatot tettek. Eszerint elfogadhatónak tartanának egy olyan többlépcsős megállapodást, amelynek értelmében január 1-től 6,5 százalékkal emelkedne a jelenleg bruttó 161 ezer forintos minimálbér és a bruttó 210 600 forintos garantált bérminimum. Ha pedig a most előre jelzett főbb gazdasági paraméterek – GDP-növekedés, infláció, termelékenység – változnának a jövő év első felében, akkor július 1-től ezek mértékével automatikusan korrigálódna a legkisebb bérek összege. Kordás László hangsúlyozta: az automatizmus hangsúlyos elem a javaslatukban. Tavaly ugyanis az előzetes várakozásokhoz képest szintén másként alakultak a gazdasági mutatók, és az érvényben lévő két éves megállapodás értelmében ez esetben felül kellett vizsgálni a minimálbéremelés mértékét, ami meg is történt, az összeg mégsem változott. Mint megírtuk: a munkáltatók a 3 héttel ezelőtti egyeztetésen még nem láttak lehetőséget emelésre a jelenlegi gazdasági helyzetben. A következő fordulóra azonban már úgy látták: a reálbérek szinten tartása érdekében az inflációval megegyező – jelenlegi forgatókönyv szerint 3 százalékos – béremelést mégis biztosítanának, ha a kormány 2 százalékkal csökkenti a szochot. A szerdai ülésen már 4 százalékot is reálisnak láttak a munkáltatók, de ezt továbbra is az adócsökkentéshez kötnék. Kordás László elmondta azt is: a többlépcsős béremelésről szóló pontos elképzelést és véleményt mindkét féltől vasárnapig várja a kormány, a VKF pedig legközelebb jövő kedden tárgyal a minimálbérről.