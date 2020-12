A Jó, a Rossz és a Haas – Lecserélte pilótapárosát az amerikai istálló

Az újak, Mick Schumacher és Nyikita Mazepin már most óriási médiafelhajtást generálnak.

Az amerikai istálló 2016-ban csatlakozott a Forma-1-es világbajnoki sorozathoz, és rögtön pozitív benyomást keltett, ugyanis az utóbbi években az újoncok rendre pocsék teljesítményt nyújtottak, jelentősen lemaradtak a középcsapatoktól is. A Haas viszont Romain Grosjean révén rögtön hatodik hellyel nyitott az Ausztrál Nagydíjon, a francia akkor „győzelemnek” nevezte ezt az eredményt. A tavalyi és az idei gyengébb szezonok után úgy döntött a vezetőség, hogy változtatni kell, és két újonc versenyzőt szerződtetett, amiben bőven van kockázat. Ráadásul két teljesen ellentétes karakterű versenyző érkezett. A legendás, hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia, Mick Schumacher kapta meg az egyik ülést, ezzel 2012 után ismét lesz Schumacher az F1-es mezőnyben. A 21 éves németet nem tartják akkora tehetségnek, mint édesapját, ám alázatos munkával az F1 két legfontosabb előszobájának számító F3-as és F2-es bajnokságot is megnyerte. A Ferrari akadémiája 2016 végén szerződtette. „Nagy nyomás nehezedik rá a média figyelme miatt, de remekül boldogul” – mondta Massimo Rivola, az akadémia vezetője.” A másik pilóta mentalitásban és népszerűségben is szöges ellentéte Schumachernek. Nyikita Mazepin idén az ötödik helyen végzett az F2-ben. Mazepinnek óriási segítséget jelentett édesapja, Dmitrij Mazepin jelentős vagyona, a gondos szülő gyakorlatilag „megvásárolta” fia helyét, az anyagi gondokkal küzdő csapatnál. Mazepin idén két főversenyen nyert, ám komoly botrányokat is okozott. Versenyzői stílusa agresszív, ami nem baj, de többször sodort másokat veszélybe, a Bahreini Nagydíjon négy olyan, ellenfeleit veszélyeztető manővere volt, amiket utólag kivizsgáltak, többször centiken múlt, hogy nem szorította riválisát a célegyenes falába. A Belga Nagydíjon időbüntetést szabtak ki rá, mert Juki Cunodát a bukótérbe szorította, így végül mégis a japán győzött. Mazepin ezután a boxutcába tartva a megállásnál szándékosan Cunoda elé lökte a második helyet jelző tábláját, ami majdnem eltalálta versenyzőtársát. Ennél sokkal nagyobb bajba is kerülhet azonban az orosz pilóta, mivel december elején saját maga (!) töltött fel Instagram oldalára egy rövid videót, amiben barátja kocsijának anyósülésén ül, hátrafordul egy lányhoz, akinek elkezdi fogdosni a melleit. A lány próbálja eltaszítani magától, de az orosz nem hagyja abba a zaklatást. Ez a videó komoly felháborodást okozott, rövid idő alatt több mint 25 ezren írtak petíciót Mazepin szerződésének azonnali felbontásáért. „Az ügy házon belüli rendezése folyamatban van” – reagált rövid közleményben a Haas. Érthető lenne, ha rögtön elválnának a Haas és Mazepin útjai, ám ismerve az amerikai istálló eddig működését és nehéz anyagi helyzetét, valószínűleg a Schumacher-Mazepin párossal vág neki a 2021-es világbajnokságnak. A jelek szerint a tűzzel és a vízzel is jól kell bánnia jövőre az istállónak.