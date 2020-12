A levegő szennyezettsége okozta egy kislány halálát Londonban

Ursula von der Leyen szerint „szűk ösvény” körvonalazódott, mely e hét végéig elvezethet a megállapodásig.

Szerda reggel bizakodó hangot ütött meg Brüsszelben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a britekkel való szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatban. Ahogy fogalmazott, „szűk ösvény” körvonalazódott, mely e hét végéig elvezethet a megállapodásig. Kifejtette, változatlanul nem tudja garantálni az egyezség létrejöttét. Mint fogalmazott, „közel, de egyben távol is vagyunk egymástól”. A két legkritikusabb kérdésben, a halászati kvóták és az egyenlő versenyfeltételek területén további engedmények szükségesek a két fél között. A The Telegraph információi szerint Jacob Rees-Mogg, a parlamenti ügymenetért felelős alsóházi vezető azon fáradozik, hogy lerövidítse az alsóház téli szünetét, és a remélt áttörés nyomán a jövő hét első három napján megtarthassák a megegyezésről szóló vitát, így rekordidő alatt ratifikálhatnák a szerződést. A kormány eleve 80 fős többséggel rendelkezik, de az ellenzéki Munkáspárt képviselői is vagy támogatják a dokumentumot, vagy legrosszabb esetben tartózkodnak.