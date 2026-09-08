Évi 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá a légszennyezés szerte a világon, miközben tízből kilenc ember a WHO ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. A szeptember 7-i Tiszta levegő a kék égboltért nemzetközi napja.
Örvendetes.
Miközben a települések többségének gondot okoz a rezsiszámlák kifizetése, Magyarországon évente 13 ezer ember idő előtti elhalálozását okozza a döntő részt fűtésből eredő magas szállópor-koncentráció.
További tizenkét településen a levegő minőségét egészségtelennek, további négyen pedig kifogásoltnak minősítették.
13 ezer ember hal meg közvetlenül a légszennyezettség miatt és további 100 ezer ember betegszik meg a rossz minőségű levegő miatt - hívta fel a figyelmet Szabó Tímea sajtótájékoztatóján.
Idén a szmogszezon korábban jött a szokásosnál.
Ugyanakkor pénteken az ország nagy részén javulhat a helyzet.
Többfelé ismét magas a légszennyezettség a szálló por miatt.
Még az átmeneti emelkedés is rontja a gondolkodási teljesítményt.
Két városban egészségtelen, tizenegy településen pedig kifogásolt a levegőminőség a szállópor-koncentráció miatt.
Egyelőre Kínában, de a járványhelyzet enyhülésével várhatóan Európában is újra emelkedni fog a légkör nitrogén-dioxid-koncentrációja, még akkor is, ha az nem csak az emberi tevékenységtől függ.
A becslések szerint 54 ezer idő előtti halálesetet okozott 2020-ban India fővárosában a légszennyezés.
Három településen veszélyes, négy városban pedig egészségtelen a levegő minősége a szálló por miatt.
Szinte valamennyi mérőállomással rendelkező településen veszélyes vagy egészségtelen a levegőminőség.
Tizenöt település piros színű a légszennyezettséget mutató térképen. Nyíregyházán elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát.
Budapesten és további tíz városban egészségtelennek, nyolc településen pedig kifogásoltnak minősítették a levegőt a magas szállópor-tartalom miatt.
Hat városban veszélyes, tizenegy településen egészségtelen, további tizenhárom helyen pedig kifogásolt a levegő minősége a szálló por miatt, és ez a hétvégéig így is maradhat.
Négy településen veszélyesnek, nyolc helyen egészségtelennek, tizenhat városban pedig kifogásoltnak minősítették a levegő minőségét a szálló por miatt.
Hat településen veszélyes, két városban egészségtelen, három helyen pedig kifogásolt a levegő minősége a szálló por miatt.
A szálló por miatt négy település levegőjét veszélyesnek, kettőét pedig egészségtelennek minősítették.
Három helyen veszélyes a levegő minősége a szálló por miatt.
Két helyen egészségtelen, húsz településen pedig kifogásolt a levegő minősége a szálló por miatt.
A szálló por miatt két városban egészségtelen, öt településen pedig kifogásolt a levegő minősége.
Jóval magasabb a fosszilis anyagok égetéséből származó légszennyezettség miatti halálesetek aránya a korábban véltnél egy új elemzés szerint.
A szálló por miatt Putnokon veszélyes, Kazincbarcikán, Sajószentpéteren és Salgótarjánban egészségtelen a levegő minősége.