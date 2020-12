Az Európai Parlament jóváhagyta a hétéves uniós költségvetést

Most a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét kiáltották ki ellenségnek, de Szijjártó Péter magyar külügyminisztert is listázták már.

Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti képviselő után Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke is felkerült az „Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvorec (Béketeremtő) ukrán nacionalista szervezet honlapjára.



Az oldalon szerdán a személyes adatoknál Brenzovics László nevét, születési dátumát és helyét jelölték meg, utóbbinál Ukrajnát, Kárpátalja megyét, azon belül a beregszászi járást.

A honlap szerkesztői egyebek mellett azzal vádolják, hogy szándékosan manipulált információkat terjeszt a társadalomban nemzetiségek közti gyűlöletkeltés céljából, továbbá részt vesz az „agresszor Oroszország és Magyarország Ukrajna elleni dezinformációs műveleteiben”. Szombaton derült ki, hogy Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő is felkerült a Mirotvorec oldalra. Neki azt rótták fel, hogy megsértette az ukrán jogszabályokat a kettős, magyar-ukrán állampolgárság megszerzésével, továbbá vádolják Ukrajna szuverenitása és területi integritása megbontásának kísérletével és hivatali hatáskörök túllépésével.



A Mirotvorec tavalyelőtt a kettős, magyar-ukrán állampolgársággal rendelkező kárpátaljai magyarok nevét és címét is elkezdte feltölteni nyilvános adatbázisába. Október elejére a listára felkerült több mint háromszáz kárpátaljai magyar neve, és néhány napra rá több vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott nyújtotta be felmondását a beregszászi járásban. Adatbázisukba bekerült Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter neve is. Róla azt állították: