Prostitúciós hálózatot számolt fel a rendőrség

Üzletszerűen elkövetett kerítés és kitartottság bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást több ember ellen is a rendőség Nógrád megyében. Az egyenruhások azt gyanítják, hogy idén márciustól a csapat három tagja az interneten hirdetett több prostituáltat is. Egy nő a saját lakását adta oda erre a célra, másik társa pedig eleinte csak Pásztón, de ősztől Németországba is kivitte az üzletet. Szintén külön emberek voltak a bevétel begyűjtésére. A "melóból" befolyt pénzeket a gyanú szerint saját maguk és családjuk megélhetésére fordították a résztvevők. A vállalkozást azonban december 15-én egy akció keretében a rendőrök felszámolták. Ráadásul a házkutatásoknál droggyanús anyagokat is találtak. Két férfit és öt nőt a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki, akiket őrizetbe vettek és indítványt tettek letartóztatásukra is. Van miért aggódniuk, ugyanis a hatóságok tovább folytatják a nyomozást és vizsgálják, megvalósult-e más bűncselekmény is.