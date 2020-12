Hiszti, boszkorkányüldözés - Szijjártó megmagyarázta a Deutsch Tamás elleni néppárti eljárást

A meghirdetetthez képest közel fél órát csúszott az operatív törzs szokásos napi sajtótájékoztatója, ahol ismét nélkülözni kellett Müller Cecília országos tisztifőorvost.

A Nemzeti Egészségügyi Központ osztályvezetője először a reggel közölt koronavírus-adatok ismertetésével kezdte. Galgóczi Ágnes azt mondta, Magyarország felkészült a vakcinák fogadására. Bejelentette, hogy

december végén kezdhetik meg a Pfizer vakcinák beadását az egészségügyi dolgozóknak.

Jelezte azt is, hogy 11,5 millió más, nyugati vakcinát is lekötött a kormány. A Hír TV azt kérdezte, bemehet-e egy országgyűlési képviselő látogatni a kórházba. A kormánypárti csatorna alighanem Hadházy Ákos független képviselőre gondolt, aki kitartóan szeretne bejutni a szekszárdi intézménybe. Galgóczi Ágnes a kérdésre azt mondta, csak a végstádiumú beteg, valamint szülő hozzátartozója lehet bent a kórházban. Egy másik kérdésre válaszolva elmondta, aki önkéntesen ment el egy koronavírus-tesztre és annak eredménye pozitív lett, az jelentkezzen a háziorvosánál. Az ORFK szóvivője Gál Kristóf arról beszélt, 311 emberrel szemben intézkedtek az elmúlt 24 órában, mert megsértették a kijárási tilalmat. Emellett lecsaptak pár kutyasétáltatóra is, akik nem tartották be az 500 méteres távolságot.